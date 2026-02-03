4歲男童流感併發腦炎！高燒逾40度仍在加護病房

疾病管制署公布最新監測數據，上週（1月27日至2月2日）新增25例流感併發重症病例，其中年紀最小的患者為南部一名4歲男童，因流感併發腦炎症狀，目前仍在加護病房接受治療。

南部一名4歲男童，因流感併發腦炎症狀，目前仍在加護病房接受治療。（示意圖／Pixabay）

疾管署防疫醫師林詠青說明，該名男童本身無潛在疾病，也未接種本季流感疫苗。今年1月中旬開始出現咳嗽、流鼻水等症狀，隨後陸續出現發燒、喉嚨痛、頭痛、倦怠等情況，曾至診所就醫被診斷為感冒。然而隔天男童持續高燒不退，更出現嗜睡、抽搐等異常症狀，家人緊急送往急診。

林詠青指出，男童到院時測得體溫超過40度，且血壓偏低，流感快篩結果為A型陽性。經血液檢驗發現發炎指數上升，腦部電腦斷層檢查顯示有腦炎情況，醫師立即診斷為流感重症合併腦炎，給予抗病毒藥物治療並收治加護病房。男童從發病至今已住院2週多，雖然病況穩定且已移除氣管內管，但仍需在加護病房持續觀察治療。疫調結果顯示，同住家人中有2人在男童發病前一至二天出現流感症狀，研判可能為家戶內感染。

疾管署防疫醫師林詠青說明，該名男童本身無潛在疾病，也未接種本季流感疫苗。（圖／疾管署）

疾管署副署長林明誠表示，自2013年以來，除了2021至2023年新冠疫情期間外，今年可能是第一次在農曆春節前尚未進入流行期的一年，情況相當罕見。不過隨著春節期間人潮移動與群聚增加，預估過年期間疫情將進入流行期。

林明誠也提醒，監測發現B型流感占比從前一週的17%上升至上週的23.9%，雖然本季疫苗仍具保護力，但仍需密切注意開學前後B型流感的流行狀況。實驗室監測資料顯示，目前社區流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

疾管署呼籲民眾，近期氣溫變化大，應加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣。若出現發燒、咳嗽等症狀應戴口罩並在家休息，如出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。疾管署自今年1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件,凡經醫師判斷符合使用條件者,不需快篩即可開立公費藥劑,以把握用藥時機。

