4歲男童蘭雅國小前頭撞機車突出物爆血縫針！家長怒控人行道安全誰負責

記者莊淇鈞／新北報導

機車後座所加裝的置物架。（圖／翻攝自臉書靠北天母幫）

台北市士林區磺溪街蘭雅國小大門前，昨天發生1起受傷的意外事故，1名媽媽帶著4歲的兒子走路行經，因為1輛機車後座加裝的置物架金屬零件突出，讓其4歲的兒子迎頭撞上當場血流滿面，經送榮總急診救治縫了數針，這名母親將整個過程分享到臉書社團《靠北天母幫》引起網友熱議。

4歲男童頭部受傷後縫了數針。（圖／翻攝自臉書靠北天母幫）

受傷男童的母親在《靠北天母幫》PO文表示，「這位停在蘭雅國小正門的車主，請你將車尾加裝的金屬拆掉，我和小孩走在人行道，小孩頭直接撞上大爆血，大人經過都不見得看得到了，更何況還在國小外面，再高一點的孩子，就撞上眼睛了！我帶兒子趕去榮總急診，縫了好幾針，他才四歲。」

PO文一出引起網友熱議紛紛留言，「千萬不要放過他記得索賠到底」、「後架超過車尾是違規的，檢舉讓他去驗車，而且可能成立過失傷害？」、「小孩為什麼不能平安地走在人行道？」、「我每次經過都跟孩子說這台車很危險，而且他停那很久了沒看過有移動」、「太可怕了！大人小孩都驚嚇到了吧！」、「好險沒傷到眼睛」。

