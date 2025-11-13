4歲童受虐身上有傷幼兒園未通報？ 高市社會局：若屬實依法可重罰6萬
高雄市今年9月發生一對分別9歲和4歲的小兄弟遭到母親的同居人凌虐，其中4歲男童腦部重傷，成了植物人，涉嫌動手的鄭姓男子被檢察官起訴並求處12年重刑；檢察官調查，這名男童早在今年2月身上就出現不明傷勢，幼兒園老師有拍照紀錄卻沒有及時通報，讓男童長達7個月的時間處在家暴的環境中。高雄市政府社會局今天（13日）表示，如果幼兒園知道男童受虐卻沒有通報，將依《兒少法》裁處新台幣6千元以上、6萬元以下罰鍰。（溫蘭魁報導）
高雄市社會局說明，今年9月，男童的母親和同居人將男童送到醫院急診，因傷勢疑似兒虐，醫院通報後，社會局立即會同警方，報請檢察官啟動重大兒虐偵辦，由檢察官指揮調查。
另一方面，社會局訪談發現，男童9歲的哥哥也有受虐，於是訪查親屬，將哥哥移到親屬家提供安全保護照顧，並依職權向法院為這對小兄弟聲請緊急保護令。
社會局說，被壓額頭撞牆的4歲男童目前仍在醫院治療，他的哥哥在親屬的照顧下情形良好，男童的母親可以在社會局的同意與監督中探視孩子，但必須配合接受家庭處遇計畫以及親職教育輔導。
對於幼兒園老師早在今年2月就發現男童身上有傷卻沒有通報，讓男童直到9月重傷送醫，有長達7個月的時間處在家暴的環境中，對此，社會局表示，將依警方調查的資料查辦，如果幼兒園明知男童受虐卻沒有通報，將依《兒少法》第53條通報規定，處新台幣6千元以上、6萬元以下罰鍰。
◆兒虐家暴保護專線113 發揮雞婆精神，兒虐家暴事件請通報保護專線113！
其他人也在看
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 1 天前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 22 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 21 小時前
小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡 回台卻坐輪椅原因曝
即時中心／劉朝陽報導副總統蕭美琴11月7日於歐洲議會IPAC大會上發表演說，是台灣外交史上重大突破，竟有一名陳姓網友發文造謠，指稱台灣政府捐了巨資換取讓蕭美琴進歐洲議會「噴口水」，抹煞第一線外交人員的努力。總統府事後澄清並且報警處理，陳男發文時人還在國外，昨（12）日下午回台灣，在桃機被警方攔下。網紅四叉貓質疑，陳男在國外時「明明人好好的，為何一回國就坐輪椅？」。民視 ・ 9 小時前
黃明志「沒證據涉案」將獲釋 謝侑芯律師回應了！
娛樂中心／江姿儀報導網紅「護理女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作猝死，歌手黃明志在場、持毒，還驗出多種陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣。大馬警方昨（12日）證實已完成調查報告，宣布目前暫時沒有證據顯示黃明志涉及謝侑芯猝死案，預計今（13日）黃明志將在警方擔保下獲釋。對此，謝侑芯律師陳俊達指出「這不代表，這個案件已經在這時候結束了。」。民視 ・ 4 小時前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 1 天前
濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧 主委聯手物管揭惡行
該糾紛起於2017年，時任「基泰之星」的陳姓前主委，原任職於台大醫院，因被調任雲林分院後，溢領社區車馬費計10萬2100元，下一屆接任主委的彭麗慎發現後，要求陳返還不當得利款項，雙方因此對簿公堂，之後陳便動不動就對管委會、住戶、物管人員提告。彭麗慎表示，當初管委會...CTWANT ・ 13 小時前
緬甸詐騙主腦佘智江被引渡中國 公安部回應
[NOWnews今日新聞]中國近期下重手，打擊緬北詐騙園區，中國籍賭博大亨、緬甸「KK園區」幕後金主之一佘智江（SheZhijiang），12日已遭泰國引渡回中國，中國公安部強調，這是跨國執法重大成果...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
名醫江漢聲看診時遭刺！輔大肄業生被聲押 輔大醫院：絕不寬貸
據了解，事件發生在11日下午2時許，30歲曾姓男子假借要看病，進到輔大醫院泌尿科204診間，中途拿出預藏的美工刀，朝正在看診的江漢聲狂刺，還脫口說出「我不是來看診的，我是來殺你的！」江漢聲雖立刻往外跑，仍被美工刀刺傷右手和左腹部，所幸經院內醫療團及時治療並無生命...CTWANT ・ 1 天前
快訊／剩皮膚連著！新北6歲男童在校中指遭門夾斷急送醫
新北市汐止區某國小內，今天（13日）中午12時許，1名就讀小一的6歲男童，不明原因右手中指遭門夾斷，指節斷肢「剩皮膚連著」，目前男童由救護車送往汐止國泰醫院救治，整起校安意外發生原因，還待後續市府相關單位調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
黃明志「無犯罪證據」明獲釋！脫身謝侑芯猝死案 經紀人發聲了
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案4日改以謀殺罪偵辦，歷經數日調查，警方今（12）日晚間表示，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋。對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲：「謝謝大家的關心。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
想吃霸王餐遭拒！ 無業男失控砸店.丟刀.襲店員
中部中心／綜合報導颱風夜，台中東區一家深夜小吃店，上演火爆畫面！晚間11點左右，一名男子想吃免錢霸王餐被拒絕，心生不滿，失控徒手將檯面上菜色，通通掃掉，還拿起菜盤丟店員，甚至跑進廚房，亂丟刀具及餐具，熱心民眾看不下去上前協助，過程中也被K傷部，警方到場，將他依現行犯帶回。男子腳邊一攤油水，但他不管不顧，繼續在小吃店內大爆走，徒手狂掃餐台上餐食，還拿起一盤青菜，往店員方向砸其他用餐民眾實在看不下去，衝上前將他壓制，沒想到男子拿起菜盤，就是一頓往民眾頭部狂K猛毆。颱風夜大鬧小吃店 ＂店家拒霸王餐＂男子失控砸店（圖／翻攝畫面）火爆畫面就出現在台中市東區一間小吃店內，11日晚間11點左右，鳳凰颱風來襲，台中市府宣布12日停班課一天，沒想到颱風夜，除了天氣不可控，這名男子情緒也相當無法控制。原來，這名36歲無業楊姓男子，因為肚子餓，跑到小吃店，詢問是否有免費餐食，被拒絕後，竟然激動砸店，還衝進店家廚房，拿起東西就是開始亂丟，其中還包含餐具及刀具，店員見狀當然趕緊逃命，沒想到男子，竟一路追，雙方在馬路上爆發拉扯。砸小吃店！ 3店員1民眾無辜受傷 警壓制法辦現行犯（圖／翻攝畫面）經過調查，男子沒有酒精也沒有藥物反應，疑似想吃霸王餐被拒絕，情緒失控才會爆走砸店、攻擊店員，所幸熱心民眾協助壓制，警方也迅速抵達現場，將男子依現行犯帶回偵辦。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：想吃霸王餐遭拒！ 無業男失控砸店.丟刀.襲店員 更多民視新聞報導囂張3惡煞闖店噴滅火器 警24小時內火速逮人到案林森北水餃名店老闆曾是竹聯堂主！白目醉漢砸店被追砍聚眾砸店吸收未成年入會 警逮竹聯幫明仁會共13人民視影音 ・ 1 天前
「大客戶」租2輛百萬豪車卻人間蒸發 苦主找到車一看：天塌了！
綜合陸媒報導，陳璽近日控訴，公司旗下2輛價值百萬元的豪車疑遭租客抵押並被拆解。他透露，該名陳姓租客自2023年起，陸續在自家公司租用1輛保時捷帕拉梅拉及1輛邁巴赫S480，起初按時繳租，但自今年8月起突然失聯。陳璽說，他根據衛星定位追蹤，最終在畢節市赫章縣1家修車廠內...CTWANT ・ 22 小時前
滿堂紅麻辣鍋女董竟是詐團首腦狂詐9億 北院裁定收押禁見
知名麻辣鍋餐飲集團「滿堂紅」負責人蔡閔如主導詐騙集團，涉嫌以「假檢警、假投資」手法詐取18名被害人現金、黃金等有價物，不法所得高達9億元，台北地檢署11日兵分32路大搜索，拘提蔡女等20名被告到案釐清，檢方複訊後，晚間向法院聲押禁見蔡女，其餘13名被告分別以10至50萬元交保，法院召開羈押庭，今（13日）上午裁定羈押禁見。鏡報 ・ 9 小時前
黃明志捲命案…大馬警證實：真的有人圖冒領謝侑芯遺體「且是當地人」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦。據了解，先前一度傳出有人假裝謝侑芯家屬試圖冒領死者遺體，但遭識破驅離；如今，當地警方也證實此事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北捷嬤再遭爆黑料！不止竊盜通緝，還雨傘攻擊「優先席女童」遭起訴
今年9月曾因捷運優先席攻擊「Fumi阿姨」的曾姓婦人，還有竊盜通緝在身，現被揭發前科不止於此，去年就曾揮舞雨傘打傷女童遭提告，今起訴出爐。造咖 ・ 3 天前
「滿堂紅」麻辣鍋店闆娘涉助詐團「洗錢億元」！北院裁定羈押
台北地檢署偵破一起重大詐騙案，知名麻辣鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如涉嫌協助詐團洗錢，短短四個月內18名被害人遭詐9億元，其中逾億元贓款流入蔡閔如旗下9家公司，她今（13日）凌晨遭北院裁定羈押。中天新聞網 ・ 9 小時前
宜蘭蘇澳上千戶泡水 災民歎「光復2.0」
鳳凰颱風及東北季風的共伴效應引發超大豪雨襲擊宜蘭蘇澳，市區中山路與中原路段淹了一層樓高，上千戶泡水，災情直逼2010年梅姬颱風。消防和軍方緊急進場搜救，幸無傷亡、失聯。水退後，民宅、道路滿是泥濘，災民感歎「我們是光復2.0」。聯合新聞網 ・ 12 小時前
8旬婦涉悶死癱瘓50年兒 石崇良：我支持總統特赦
（中央社記者沈佩瑤台北13日電）一名8旬婦疑因心力交瘁，涉嫌悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請總統特赦。衛生福利部長石崇良今天說，「我支持總統特赦」，此案反映出對照顧者的支持需要做更多。中央社 ・ 7 小時前