4歲童受虐身上有傷幼兒園未通報？ 高市社會局：若屬實依法可重罰6萬

高雄4歲男童遭母親同居人鄭姓男子壓額頭撞擊陽台牆壁致嚴重腦聲，警方於現場採證。（圖：高雄地檢署提供）

高雄市今年9月發生一對分別9歲和4歲的小兄弟遭到母親的同居人凌虐，其中4歲男童腦部重傷，成了植物人，涉嫌動手的鄭姓男子被檢察官起訴並求處12年重刑；檢察官調查，這名男童早在今年2月身上就出現不明傷勢，幼兒園老師有拍照紀錄卻沒有及時通報，讓男童長達7個月的時間處在家暴的環境中。高雄市政府社會局今天（13日）表示，如果幼兒園知道男童受虐卻沒有通報，將依《兒少法》裁處新台幣6千元以上、6萬元以下罰鍰。（溫蘭魁報導）

高雄市社會局說明，今年9月，男童的母親和同居人將男童送到醫院急診，因傷勢疑似兒虐，醫院通報後，社會局立即會同警方，報請檢察官啟動重大兒虐偵辦，由檢察官指揮調查。

另一方面，社會局訪談發現，男童9歲的哥哥也有受虐，於是訪查親屬，將哥哥移到親屬家提供安全保護照顧，並依職權向法院為這對小兄弟聲請緊急保護令。

社會局說，被壓額頭撞牆的4歲男童目前仍在醫院治療，他的哥哥在親屬的照顧下情形良好，男童的母親可以在社會局的同意與監督中探視孩子，但必須配合接受家庭處遇計畫以及親職教育輔導。

對於幼兒園老師早在今年2月就發現男童身上有傷卻沒有通報，讓男童直到9月重傷送醫，有長達7個月的時間處在家暴的環境中，對此，社會局表示，將依警方調查的資料查辦，如果幼兒園明知男童受虐卻沒有通報，將依《兒少法》第53條通報規定，處新台幣6千元以上、6萬元以下罰鍰。

