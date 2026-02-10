4歲童啃雞翅啃到牙裂！ 醫示警：硬骨、螃蟹殼都是牙齒殺手

齒顎矯正專科醫師指出，牙齒外層的琺瑯質雖然是全身最硬的組織，但面對堅硬的食物仍可能出現斷裂的情況。（示意圖，取自Pexels）

春節連假將至，許多人準備大啖美食，但牙齒健康也不能大意。齒顎矯正專科醫師陳育德分享，一名4歲男童深夜跟著大人吃消夜，啃雞翅時咬到硬骨，竟造成牙齒裂開，碎骨還險些嗆入氣管，最後緊急送醫。陳育德強調，牙齒最外層的琺瑯質雖然是全身最硬的組織，但面對雞骨、堅果、螃蟹殼等硬物，仍可能出現斷裂、崩角，甚至引發牙周韌帶發炎或牙根縱裂。

春節零食吃不停？當心小病變大病

面對「硬、韌、碎骨、平常少吃」等4類食物，陳育德提醒務必遵守少吃、慢食原則。他指出，曾有患者牙齦發炎硬撐5天不就醫，結果惡化成蜂窩性組織炎，不得不住院施打抗生素，整個假期泡湯。他提醒，長時間咬硬物不僅會造成裂痕與磨耗，也可能讓細菌侵入牙髓，引發牙痛、神經發炎甚至壞死。

常見易傷牙的食物包括骨頭、螃蟹殼、硬糖、冰塊、甘蔗、烤魷魚等。當琺瑯質因磨耗變薄，就容易出現牙齒痠軟、冷熱敏感等問題。陳育德建議，一旦發現牙齒缺角、咬東西會痛或敏感應立即就診，避免延誤治療。

矯正族怎麼吃最安全？

近年矯正者增加，不少人擔心過年飲食造成裝置損壞。陳育德指出，「傳統鋼牙矯正」患者若大量進食硬食物，可能造成附件脫落或矯正線滑動戳肉，建議在年前先回診調整鋼線、領取軟蠟與備用物品，並與醫師溝通暫不增加新力道。至於隱形牙套使用者，建議過節期間務必「勤配戴、勤清潔、慎飲食、帶備品」，必要時可延長每副牙套的配戴天數，確保齒位穩定。

另外，齒顎矯正專科醫師林子玉提醒，不論吃什麼，都應避免一直吃。若長時間攝取食物與含糖飲，等同讓牙齒一直泡在酸水裡，大幅提高蛀牙風險。她建議設定固定進食時段、以無糖飲取代含糖飲，並在每次進食後用清水或漱口水漱口，搭配刷牙與牙線效果更佳。

醫師呼籲，過年想吃得開心，務必遵守不熬夜、慢食、餐後清潔等原則，才能真正平安歡度長假。

