4歲童啃雞翅牙裂險嗆 牙醫揭春節吃美食護牙3原則

〔記者羅碧／台北報導〕9天春節連假將至，想大啖美食過節，牙齒健康絕不能疏忽！牙醫師陳育德指出，曾有1名 4歲幼童隨大人熬夜吃消夜，啃雞翅時啃出事，不僅咬斷牙齒，碎骨更險些嗆入氣管，緊急送急診搶救；他提醒，面對「硬、韌、碎骨、平常少吃」等4類食物，務必掌握「少吃、慢食」原則；同時切勿整天吃不停，應維持規律清潔與提早回診(矯正族群)，確保順利過好年。

春節是國人團聚的重要節日，不論在家相聚或走春拜年，零嘴點心往往不離手。然而，多數牙科診所於過年期間休診，若不幸發生急性牙疼，常只能忍痛枯等診所開工，或前往大醫院急診排隊，影響過節興致，處理不當更可能導致小病變大病。

從心美學診所齒顎矯正專科醫師陳育德指出，不只除夕守歲，許多人連假期間作息都不正常，導致免疫力下降，易引發牙齦發炎與腫脹。尤其患有牙周病、根管治療未完成的民眾更是高危險群，「建議作息還是要與平時接近」。

陳育德指出，他曾在急診收治1名4歲孩童，半夜啃雞翅意外牙裂，碎骨差點嗆入氣管，相當驚險，建議在過年期間若接觸「平常少吃」的點心，應掌握「慢食」的原則，細嚼慢嚥，特別是帶有碎骨(如豬腳、魚刺)、質地硬(如瓜子、開心果)及韌性強(如肉乾、牛軋糖)的食物。

他也提醒，若口腔嚴重不適切勿隱忍，曾有患者牙齦發炎硬撐5天，最後惡化成蜂窩性組織炎，被迫住院施打抗生素，假期泡湯。

決世數位美學診所齒顎矯正專科林醫師子玉則建議，無論吃什麼，都應避免「一直吃」，長時間進食與喝含糖飲，會讓牙齒一直「泡在酸水裡」，提高蛀牙風險。她建議設定「進食時段」，並以無糖飲取代含糖飲，每次進食完以清水、漱口水漱口，維持口腔酸鹼平衡，若能搭配刷牙或牙線更好。

林子玉提醒，有一種牙痛是「三叉神經痛」，會因過度咀嚼年節常見的年糕、牛軋糖等韌性食物所誘發，建議適量品嘗即可。

近年來越來越多人接受牙齒矯正，陳育德提醒，「傳統鋼牙矯正」的患者，大量進食較硬食物，可能造成附件脫落或矯正線滑動戳肉，建議年前回診，由醫師將鋼線「綁死」防止滑動，並領取軟蠟、止痛藥、口內膏等應急物資，並與醫師溝通暫不增加新力道，避免痠痛影響食慾。

「隱形牙套」方面，林子玉則提醒，連假聚餐多，配戴時數往往不足，患者可自主增加每副牙套的配戴天數，確保齒位移動到位再換下一副。

