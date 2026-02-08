4歲童宵夜啃雞翅險窒息 醫示警：春節飲食應「慢食」避四大地雷
農曆九天春節連假將至，許多民眾計畫大啖美食過節，但牙科急診案例也隨之增加。一名4歲幼童日前隨大人熬夜吃宵夜，在啃食雞翅時因施力不當，不僅當場咬斷牙齒造成牙裂，碎骨更險些嗆入氣管，場面十分驚險，最後緊急送往醫院急診搶救才化險為夷。齒顎矯正專科醫師陳育德對此提醒，年節期間應針對硬、韌、帶碎骨及平時少吃等四類食物保持警覺，務必掌握「少吃、慢食」原則，避免歡慶佳節卻因意外傷牙。
年假作息不正常易發炎
春節期間因多數牙科診所休診，若發生急性牙疼，民眾往往需忍痛至診所開工，或前往大醫院急診排隊。陳育德醫師指出，連假期間國人作息常不規律，熬夜守歲會導致免疫力下降，容易引發牙齦發炎與腫脹，尤其患有牙周病或根管治療未完成的患者更是高危險群。曾有患者因牙齦發炎硬撐5天不就醫，最後惡化成蜂窩性組織炎，被迫在假期中住院施打抗生素。因此，醫師建議民眾應盡量維持與平時接近的作息，以維持口腔免疫力。
進食時段應適度控制 防止牙齒長期浸泡「酸水」環境
除了進食方式，進食頻率也是護牙關鍵。齒顎矯正專科醫師林子玉表示，春節期間點心零嘴不離手，會讓口腔環境持續維持在酸性狀態，牙齒彷彿整天「泡在酸水裡」，進而大幅提高蛀牙風險。建議民眾應設定明確的「進食時段」，並以無糖飲取代含糖飲料，每次進食後至少以清水或漱口水漱口，維持口腔酸鹼平衡。此外，年節常見的年糕、牛軋糖等韌性食物，若過度咀嚼可能誘發三叉神經痛，應適量品嚐即可。
矯正族群年前應回診加固
針對正在接受牙齒矯正的民眾，醫師也給予專業建議。陳育德醫師表示，配戴傳統鋼牙矯正器的患者，若在年節期間大量食用硬物，可能導致附件脫落或矯正線滑動戳肉，建議民眾可趕在年前回診，請醫師將鋼線固定並領取軟蠟、止痛藥或口內膏應急。配戴隱形牙套的患者則可能因聚餐頻繁導致配戴時數不足，林子玉醫師建議，若當日時數未達標，患者可自主增加每副牙套的配戴天數，確保齒位移動到位後再更換下一副。
三大原則護牙過好年 預防勝於急診排隊
為了讓民眾能平安過長假，牙科醫師共同呼籲，預防重於治療。民眾應嚴守「不熬夜維持免疫力」、「慢食避開碎骨硬物」以及「不連續進食並加強餐後清潔」等三大原則。若口腔出現嚴重不適，切勿因假期而過度隱忍，應及時尋求急診醫療協助，避免病情惡化。透過在年前確認口腔狀況與矯正裝置的穩固，才能在享受年節美食的同時，保障牙齒健康。
其他人也在看
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦
近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。
口臭怎麼刷都沒用？醫揭「意想不到真兇」 很多成年人中鏢卻不知道
「怎麼刷再多次牙，口臭問題還是揮之不去？」35歲的陳小姐從事業務工作，近半年來總覺得喉嚨卡卡的，明明認真刷牙漱口，嘴裡卻還是有難聞的氣味。她原以為是牙周病作怪，看了好幾次牙醫都沒改善，後來在朋友建議下到耳鼻喉科檢查，才發現原來是扁桃腺結石在作祟。 什麼是「扁桃腺結石」? 台安醫院耳鼻喉科袁聖博醫師指出，扁桃腺表面佈滿許多稱為「隱窩」的小凹洞，當食物殘渣、口水分泌物、死亡細胞和口腔細菌聚集在這些隱窩中，逐漸鈣化堆積後就會形成結石。這些結石通常呈現淡黃色或米白色的顆粒狀，大小從米粒到豌豆都有可能。扁桃腺結石主要由細菌屍體和食物殘渣等有機物混合少量鈣鹽組成，質地相對較軟，袁聖博醫師表示，其中的厭氧菌會產生硫化物，帶來類似臭豆腐的腐敗氣味，這就是患者常出現難以消除口臭的主因。扁桃腺結石好發於20歲至70歲的成年人，兒童較為少見。 扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭 預防這樣做 扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭，即使努力刷牙漱口也無法改善。袁聖博醫師說明，患者經常感覺喉嚨有東西卡住、吞嚥時不順暢，有時會出現喉嚨疼痛、味覺異常等症狀，甚至在咳嗽或打噴嚏時突然吐出帶有強烈臭味的小顆粒。小型結石可能在咳嗽或
鼻竇炎奪命 高中生「感染至顱內」蓄膿急開腦搶救身亡
【緯來新聞網】一名高中男學生因發燒、全身不適持續5天未改善，被家人送往急診後，發現為嚴重鼻竇炎感染擴
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
愈來愈多人40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。
2026「皮蛇/帶狀皰疹疫苗」全台13縣市補助懶人包：副作用、種類比較、誰該打
不少人一聽到「皮蛇（帶狀皰疹）」，腦中浮現的不是紅疹，而是痛到睡不著、連衣服摩擦都受不了的經驗。常有患者形容：「那不是普通的痛，是一路痛進神經裡。」帶狀皰疹不只出現皮膚問題，更可能留下長期神經痛後遺症。隨著年齡增加、免疫力下降，發作風險也會跟著升高。這幾年「皮蛇疫苗」逐漸成為熱門預防選項，但也讓許多......詳全文
高中生鼻竇炎「蓄膿感染大腦」 緊急開顱仍搶救無效！
一名高中男生發燒5天，但精神狀況非常差，醫師察覺有異緊急進一步檢查，發現竟是鼻竇炎感染大腦，雖然緊急進行開顱手術，但為時已晚最終不治。醫師提醒，兒少發燒最關鍵的警訊並非「有沒有退燒」，而是「退燒後精神有沒有恢復」。家長若發現孩子發燒已2、3天，服用退燒藥後雖有退燒，卻仍精神萎靡、反應遲鈍，應快到大醫院檢查。
抗老不用狂補！研究揭老化真相 醫：顧好3大關鍵器官
台北榮總遺傳優生科主任張家銘今（7）日透過臉書粉專發文表示，從最新分子醫學觀點角度來看，人體老化不是所有器官同時走下坡，多數時候，老化不是全面崩壞，而是從幾個關鍵地方先出現亂流。張醫師引述2026年發表於國際期刊《Cells》的重要綜論指出，研究團隊提出「由局部到...
陳宗彥驚傳二度「腦溢血」住加護病房 醫：出血性中風致死率高、預後差異大
前行政院發言人、防疫五月天成員之一陳宗彥近日驚傳再度發生「腦溢血」，目前已緊急住
小弟弟大掃除「慘變紅豆冰」！醫揭除毛3隱患：不只性行為會傳染
農曆新年將至，許多男性忙完大掃除後，也想順便幫下半身「除草」。泌尿科醫師陳鈺昕提到，近日診間出現一連串除毛災情，不少男性除完毛後，皮膚紅腫如「紅豆冰」，甚至引發連鎖感染。對此分享3個除毛後常見的感染病症，私密處一旦出現紅、腫、痛、搔癢、膿包等症狀，不要自行擦藥或服藥處理，建議儘速就醫。
日男切完攝護腺！才知醫「手滑」貼錯病例 院方道歉了
日男切完攝護腺！才知醫「手滑」貼錯病例 院方道歉了
牙齒在搖先別慌！醫教你判斷「還有沒有救」 錯過這時機可能真的得拔
突然發現牙齒在晃動，不少人可能開始擔心牙齒是不是要被拔掉了，如果再加上疼痛、長膿包更是讓人痛不欲生！牙科翁榜醫師分享，他在牙周科門診也常收到患者詢問「牙齒會搖，還有救嗎？」他說明，牙齒搖動並不等於一定要拔掉，是否能保留，考量關鍵在「搖動程度」以及「有無及早接受治療」。若能在輕微搖動時就介入，經評估和治療，牙齒恢復穩定的機會也相對較高；但牙齒已明顯搖動，還伴隨牙齦紅腫、化膿或疼痛等，則較嚴重，這時比起勉強保留，可能也應將拔牙納入選項。 牙齒搖動用手指輕推判斷 程度不同治療策略也不同 翁榜醫師解釋，牙齒搖動可依嚴重程度分為三個級別，民眾若面對類似情況，可以用乾淨的手指感受搖動程度、先自我判斷，並積極尋求治療： 第一級：輕微搖動（搖動幅度0.5至1mm）用手指輕按時可以感受到些微晃動，但肉眼相對不易察覺，可能只有刷牙出血等輕微症狀。「這就像房子的地基剛開始鬆動，需要及時補強。」翁榜醫師表示，這階段是黃金治療期，經醫師評估、接受完整的牙周基礎治療，包括深層牙結石清除、改善口腔清潔習慣，再配合定期追蹤，臨床觀察顯示多數可恢復穩定。第二級：中度搖動（搖動幅度小於1mm，僅橫向）用手指輕推已能清楚看
高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿感染大腦 開顱搶救仍病逝
台北一名高中生從未有過重大病史，日前只是輕微發燒，後來開始頭痛，拖了5天之後全身無力，被家人帶到醫院急診，醫生仔細檢查後，發現高中生是鼻竇炎造成蓄膿，量大到擠到大腦進而感染，連腦部中線都被大量的膿給擠歪了！醫師團隊緊急為高中生進行開顱手術搶救，但最後仍迎來不幸的結局，沒能救回高中生的性命。
再這樣沾恐洗腎！醫點名「這5種調味料」要少碰 醬油膏、番茄醬都上榜
台灣飲食習慣「無醬不成餐」，黑白切、火鍋、乾麵、蛋餅，總要搭配醬油膏、沙茶醬或甜辣醬才覺得夠味。腎臟專科洪永祥醫師提醒，部分市售醬料的鈉、磷、鉀等含量較高，還有糖分、脂肪，慢性腎衰竭的腎友長期過量攝取可能讓腎功能持續受損、甚至走向洗腎，應謹慎食用。他也建議可改吃天然辛香料、香草等，為美食增加風味的同時也能保護腎臟健康。 醬料為何傷腎？醫師引述研究說明 有這些病況更應注意 洪永祥醫師說明，根據 2022 年發表於國際權威期刊《高血壓》（Hypertension） 的大規模研究顯示，長期攝取過量鈉離子，會導致腎內動脈壓力上升，損傷腎小球的過濾功能，對慢性腎病患者而言，可能加劇對腎臟的傷害。2021年《腎臟營養雜誌》一項研究則顯示，天然食物（如豆類、肉類）中的有機磷吸收率約四到六成，但加工醬料中常見添加「無機磷」，人體吸收率幾乎接近百分之百。腎臟排磷能力不佳的患者，可能引發「高磷血症」，導致血管鈣化。此外，也有不少番茄醬、甜辣醬為了口感，加入大量砂糖或高果糖漿，高糖對合併糖尿病的腎友更是雙重打擊。2023 年《美國腎臟病學會臨床雜誌》研究指出，高果糖攝取可能誘發尿酸上升，進一步促進腎臟間質纖
吃越健康越便秘？專家警告「這3種食物搭配」害更嚴重 高麗菜+糙米中了
不少民眾為改善便秘，刻意增加膳食纖維攝取量、補充水分，卻仍面臨排便不順，甚至症狀加重。對此，腸道保養研究專家指出，問題可能不在「吃不夠」，而是「吃錯搭配」。近年研究發現，特定食物組合反而可能讓便秘惡化，尤其對原本腸道蠕動較慢的人影響更為明顯。根據相關研究與腸道健康專家的整理，有3種常見、卻容易被忽略的食物搭配，可能增加腸道阻塞風險。 NG搭配一：高麗菜+糙米纖維特性重疊 反而增加腸道阻塞膳食纖維過去常被分為水溶性與非水溶性，但近年研究發現，纖維還可依「黏性、發酵性、顆粒大小」等特性進一步分類。研究指出，當「非水溶性、低黏性、低發酵性」的膳食纖維同時大量攝取時，可能讓糞便變得乾硬、滑動性差，反而不利排出。高麗菜與糙米正好同時富含這類纖維，若一次攝取過多，對於腸道蠕動本就較慢、或容易排出顆粒狀硬便的人，可能加重便秘情況。 NG 搭配二：杏仁+核桃水分含量低 恐讓糞便更乾硬堅果類食物常被視為健康零食，但杏仁與核桃的水分含量僅約1%至2%，同時富含非水溶性、低黏性、低發酵性的膳食纖維。研究顯示，單純增加飲水量，對改善便秘效果有限；反而是「從食物攝取的水分不足」，會提高便秘風險。由於食物中的水分
陳宗彥最新病況曝光！傳腦溢血今二次開刀 手術已完成
行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥日前傳出腦溢血緊急送醫，在台北馬偕醫院治療，4日緊急進行第一次手術治療，今（6）日再度進行第二次手術，歷時近三小時完成，術後已轉回外科加護病房持續密切觀察。
隱形牙套供應商突發停業失聯，新北市牙醫師公會啟動緊急協助機制
針對台灣隱形牙套品牌近日突然停業並失去聯繫，導致部分牙醫診所及正在接受矯正治療的患者，療程銜接受阻，甚至出現付費卻拿不到牙套的情況，引發民眾不滿與重大消費爭議。 新北市牙醫師公會理
降血脂藥「66種副作用」假的？最新研究：僅4種有因果關聯 專家這麼看
斯他汀類（他汀）藥物（Statins）是臨床治療高血脂相當有效的降血脂藥物，仿單上卻列了至少66種副作用，令人心驚。醫學期刊《刺絡針》（The Lancet）最新發布研究成果顯示，只有4項副作用與藥物有關，且發生率相當低。（記者：簡浩正）