4歲童宵夜啃雞翅險窒息 醫示警：春節飲食應「慢食」避四大地雷

農曆九天春節連假將至，許多民眾計畫大啖美食過節，但牙科急診案例也隨之增加。一名4歲幼童日前隨大人熬夜吃宵夜，在啃食雞翅時因施力不當，不僅當場咬斷牙齒造成牙裂，碎骨更險些嗆入氣管，場面十分驚險，最後緊急送往醫院急診搶救才化險為夷。齒顎矯正專科醫師陳育德對此提醒，年節期間應針對硬、韌、帶碎骨及平時少吃等四類食物保持警覺，務必掌握「少吃、慢食」原則，避免歡慶佳節卻因意外傷牙。

年假作息不正常易發炎

春節期間因多數牙科診所休診，若發生急性牙疼，民眾往往需忍痛至診所開工，或前往大醫院急診排隊。陳育德醫師指出，連假期間國人作息常不規律，熬夜守歲會導致免疫力下降，容易引發牙齦發炎與腫脹，尤其患有牙周病或根管治療未完成的患者更是高危險群。曾有患者因牙齦發炎硬撐5天不就醫，最後惡化成蜂窩性組織炎，被迫在假期中住院施打抗生素。因此，醫師建議民眾應盡量維持與平時接近的作息，以維持口腔免疫力。

進食時段應適度控制 防止牙齒長期浸泡「酸水」環境

除了進食方式，進食頻率也是護牙關鍵。齒顎矯正專科醫師林子玉表示，春節期間點心零嘴不離手，會讓口腔環境持續維持在酸性狀態，牙齒彷彿整天「泡在酸水裡」，進而大幅提高蛀牙風險。建議民眾應設定明確的「進食時段」，並以無糖飲取代含糖飲料，每次進食後至少以清水或漱口水漱口，維持口腔酸鹼平衡。此外，年節常見的年糕、牛軋糖等韌性食物，若過度咀嚼可能誘發三叉神經痛，應適量品嚐即可。

矯正族群年前應回診加固

針對正在接受牙齒矯正的民眾，醫師也給予專業建議。陳育德醫師表示，配戴傳統鋼牙矯正器的患者，若在年節期間大量食用硬物，可能導致附件脫落或矯正線滑動戳肉，建議民眾可趕在年前回診，請醫師將鋼線固定並領取軟蠟、止痛藥或口內膏應急。配戴隱形牙套的患者則可能因聚餐頻繁導致配戴時數不足，林子玉醫師建議，若當日時數未達標，患者可自主增加每副牙套的配戴天數，確保齒位移動到位後再更換下一副。

三大原則護牙過好年 預防勝於急診排隊

為了讓民眾能平安過長假，牙科醫師共同呼籲，預防重於治療。民眾應嚴守「不熬夜維持免疫力」、「慢食避開碎骨硬物」以及「不連續進食並加強餐後清潔」等三大原則。若口腔出現嚴重不適，切勿因假期而過度隱忍，應及時尋求急診醫療協助，避免病情惡化。透過在年前確認口腔狀況與矯正裝置的穩固，才能在享受年節美食的同時，保障牙齒健康。