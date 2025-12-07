4歲童掉冰窟！13歲少女「挺身救人」不邀功 回家超淡定：被灑水車弄濕

中國一名13歲的女孩，挺身而出拯救掉入冰窟的4歲男童。圖／翻攝自極目新聞

中國寧夏一名4歲男童不慎跌入人工湖的冰窟中，在消防員趕來之前，一名13歲的少女接過市民提供的管子，並挺身而出表示，「阿姨，我身體輕，我下去救人」，沒想到她把管子遞給男童後，她也不小心落水。隨後，當地消防員趕來，合力將兩人救出。值得一提的是，這名挺身而出的女孩在回家時，只說遇到灑水車，來不及躲避所以衣服濕透，亦讓網友讚嘆女孩十分勇敢又善良。

綜合陸媒報導，中國寧夏回族自治區同心縣一名4歲的男童不小心掉進人工湖的冰窟，當地民眾找來一根管子要給男童抓住，但是消防員還沒抵達現場。此時一名女孩挺身而出，表示「阿姨，我身體輕我下去救人」。不過，女孩爬向冰窟把管子遞給男童後，她自身也不幸落水。

所幸當地消防員趕到現場，跟市民合力將兩人救起，但女孩上岸後就默默離開現場，男童被送醫救治，身體並無大礙。事件曝光後，不少網友讚賞女孩的勇氣、心善。男童的家人也希望找到她，當面感謝她。目前消防人員也出面找尋女孩，希望可以對她進行表彰。

事實上，陸媒記者找到這名女孩，她目前13歲剛上國中一年級，女孩的爸爸說，女兒到家時身上衣服已經濕透，並在火爐旁邊取暖，爸爸表示，「我問她怎麼回事，說回來路上她遇到灑水車在灑水，來不及躲避，衣服都被淋濕了」。

直到爸爸在網路上看到影片，才知女兒說謊，雖然很心疼女兒，但又為她感到驕傲。不過，爸爸也提醒女兒，今後如果有人落水的話，一定要保證自身安全、能力允許的狀況下再去救人，即使無法親自施救，也要向周邊的人呼救報警。爸爸表示，事後女兒身上有輕微刮傷，有感冒、吃了藥，身體已經沒有大礙。



