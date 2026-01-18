4歲童撞機車改裝架血流滿面 母怒：差點刺傷眼睛

台北市士林區蘭雅國小正門外人行道發生幼童受傷事故，一名4歲男童頭部直接撞上停放機車後座加裝的突出金屬零件，當場血流滿面。男童母親緊急將孩子送往台北榮總急診，傷口深可見骨共縫了數針，畫面曝光引發討論。

一名4歲男童走在人行道，頭部直接撞上停放機車後座加裝的突出金屬零件，當場血流滿面 。（圖／翻攝自 「靠北天母幫」 臉書）

男童母親在「靠北天母幫」臉書公開社團發文表示，當時與孩子走在人行道上，該輛機車停放在蘭雅國小正門前，後方加裝的載物架金屬零件異常突出，連成年人經過都不見得能察覺。她直言：「更何況還在國小外面，再高一點的孩子，就撞上眼睛了！我帶兒子趕去榮總急診，縫了好幾針，他才四歲。」貼文一出，引發討論。

不少網友紛紛留言，「小孩為什麼不能平安地走在人行道」、「後架超過車尾是違規的，檢舉讓他去驗車，而且可能成立過失傷害？」、「真的很離譜，這種車主真的線條粗到一個誇張，完全不知道公眾的風險與他自身的責任隱憂在哪。瞎透了。」、「露出時，車主應該至少要用個泡綿之類的東西包起來」、「這已經造成傷害，記得報案，希望孩子早日康復」、「超可怕，如果再高一點，就是割到喉嚨了好可怕」。

也有人指出，「看坐墊都積灰塵成那樣，肯定擺放好一段時間了」、「我每次經過都跟孩子說這台車很危險，而且他停那很久了沒看過有移動」、「我之前在板橋也被這割傷，跟警察局說請他來看，警察有要提告嗎？為何一定要有人受傷才反應呢？我們不能防範未然嗎」。

事實上，依道路交通安全規則第88條規定，機車附載物品高度不得超過肩膀、寬度不得超過把手外緣10公分，長度伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過50公分。違反規定者，可依道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，處以300元以上600元以下罰鍰。

