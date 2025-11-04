4歲童深夜失聯家長急報案 大園警、巡守隊摸黑尋人

大園警分局與里長、巡守隊合力尋人，總算在一間宮廟旁的樹下找到哭泣的男童，將他平安交回媽媽的手中。圖：讀者提供

桃園市觀音區一名4歲男童昨(3)日晚間21時許趁著家人不注意時偷跑出門，家人發現男童不見，外出搜尋未果急忙報警求助，大園警分局隨即調閱周邊監視器並結合當地巡守隊前往尋人，總算在一間宮廟旁的樹下找到哭泣的男童，將他平安交回媽媽的手中。

男童母親見到兒子平安無事總算鬆了一口氣，將他緊緊擁入懷中安撫。圖：讀者提供

新坡派出所表示，昨晚接獲游姓女子報案，稱其兒子趁她在做家事的時候偷跑出門，家人們發現後趕緊外出搜尋，附近鄰居及當地里長、崙坪巡守隊見狀也加入尋人的行列，但找了近40分鐘仍一無所獲，家人們都相當著急。警員黃光暐、楊逸祥獲報後立即調閱周邊監視器，沿著男童可能行走的路線逐一檢視，發現他最後往一處巷弄走去，員警隨即帶著男童家人前往搜尋，果然在宮廟旁的樹下找到哭泣的男童。

新坡派出所進一步提到，男童母親見到兒子平安無事總算鬆了一口氣，將他緊緊擁入懷中安撫，員警也提醒家屬要隨時注意小孩的狀況，即使在家裡也不能輕忽大意，家屬對於警方及民眾的熱心幫忙深深表示感謝。

