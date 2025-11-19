4歲童2度腹痛求醫 家屬控「醫護未驗血打點滴」轉診時途中竟離奇身亡

大陸中心／陳佳鈴報導

一名4歲女童因腹痛兩度前往當地醫院急診，卻在轉院前突發昏迷不治。家屬質疑醫院未依標準程序進行檢查，且院方先前承諾公開道歉，半年來卻毫無下文，引發輿論譁然。（圖／翻攝畫面）

中國江蘇近日發生一起離奇的醫療糾紛！一名4歲女童因腹痛兩度前往當地醫院急診，卻在轉院前突發昏迷不治。家屬質疑醫院未依標準程序進行檢查，且院方先前承諾公開道歉，半年來卻毫無下文，引發輿論譁然，事件更登上微博熱搜。

根據《九派新聞》18日公布的影片，女童母親哽咽表示，孩子第一次就診時，醫師未安排抽血或影像檢查，僅開立點滴處方；打點滴過程中孩子開始發燒，她追問原因，接診醫師只開「布洛芬」退燒藥，並未針對發熱進行進一步評估。當日下午返家後，孩子出現精神不濟、呼吸急促等症狀，只能再度送醫。

第二次急診時，孩子已呈現明顯缺氧，醫護給氧病況短暫穩定。醫師坦言地方醫院設備有限，建議轉診到大醫院。然而，女童在被抱上救護車後突然失去意識，衛生院雖立即施救，仍回天乏術。

根據後續由當地衛生主管單位提供的分析意見，布洛芬藥物可能使潛在的心肌炎症狀惡化，引發嚴重缺氧窒息。家屬痛批醫師未做基礎檢查、未釐清病因就直接打點滴與給藥，是導致憾事發生的關鍵。

事後家屬與地方衛生單位協商，衛健委支付人民幣65萬元（約新台幣285萬元）作為補償，並書面承諾將依醫療規範嚴處涉案醫師，且向家屬公開道歉。但事件已過半年，家屬未收到任何調查進度，也等不到院方的正式致歉，再度對外控訴，盼事件真相早日釐清。

