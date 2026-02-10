4歲考英語幼兒園、小學拼醫學院！《紐時》專文剖析南韓「補習地獄」：卷度逼瘋家長，出國成唯一逃生門

在南韓首爾富裕的江南地區，每當夜幕低垂，咖啡館裡總擠滿了焦慮等待的家長。他們的孩子正在附近的補習班（학원，Hagwon）奮戰，有些孩子甚至忙到只能在轉場間隙匆匆扒幾口飯、便利商店吞顆飯糰。這些孩子的家長都只有一個共同目標：確保孩子考進南韓最好的大學。

《紐約時報》報導，儘管南韓少子化嚴重，但補習教育市場卻在 2024 年創下 203 億美元（約新台幣 6,404 億元）的歷史新高。高達 80% 的學齡兒少都在補習，這場軍備競賽甚至向下延伸到幼兒園。

中央公園大小，擠滿1200家補習班

在首爾江南大峙洞（대치동），這場戰爭從 4 歲就開始了。這個面積約為紐約中央公園（3.41 平方公里）的區域，佈滿 1,200 家補習班與多所明星高中，被視為全國教育成就的指標。為了擠進「全英語」幼兒園，4 歲幼童必須參加競爭激烈的「分級測試」。到了小學，目標就轉向「醫學院預備班」。家長間流傳著一句話：「想進醫學院，高中數學課程得在小學就預習六遍。」

廣告 廣告

南韓《中央日報》稱，南韓家長與學子對醫學院的瘋狂程度，甚至不惜重考也要上榜。課外輔導機構鐘路學院（종로학원）9 日報告指出，南韓今年引入地區醫師配額、醫學院擴大招生規模，導致重考生（N수생，考過 N 次大學入學考的學生）較去年增加 6.9%，達到 42 萬 8,869 人。

多年來，大峙洞居民、媽媽李慶敏（音譯，Lee Kyong Min）的生活重心就是接送兩個女兒往返學校、補習班和家裡。女兒們曾天真地問：「媽媽，我們為什麼要在校外花這麼多時間讀書？」李慶敏說：「因為學業成就等於機會，而機會意味著幸福的人生。」接著，當時約 8 歲的大女兒追問：「媽媽，你以前是個壞學生嗎？」

李慶敏像是被人當頭棒喝，「我女兒發現我並不幸福，」這位 46 歲的媽媽說。

現在她不禁思索：她向女兒們展示了什麼樣的人生和幸福願景？這是越來越多南韓家長正在面對的問題。

2025年11月13日，首爾的考生在考場等待年度大學入學考試開始。（美聯社）

在南韓，數學不好就是白癡

對李慶敏來說，讓孩子進入補習班是相當矛盾的。她和丈夫都畢業於中段班大學，在他們這個看重學歷的世界裡，這既是倔強自尊的來源，也是揮之不去的不安全感。她內心一部分希望女兒能接受豐富的人文教育、不受大學競爭的束縛；另一部分又希望她們能成為競爭中的贏家。因此，在 2013 年，她為當時約 4 歲和 5 歲的女兒報名了一所全英語幼兒園。

李慶敏的大女兒擅長文科卻對數學感到吃力，在南韓「重理輕文」的文化下，女兒被貼上「失敗者」的標籤。「在這裡，如果你數學不好，就會被當白痴，」李慶敏無奈地說。為了保護孩子的自尊，她和丈夫在 2024 年讓她們退出了多個補習班。李慶敏自己也轉換了跑道。現在她是合格的心理師，在大峙洞附近擔任治療師。

韓媒《Edaily》稱，南韓教育的現況讓母親和孩子都感到不快樂。李慶敏的心理學博士論文研究了韓國補習班對母親心理健康的影響。她指出，在南韓，母親承擔著子女教育的主要責任，因為許多女性在生育後意識到自己的職業生涯基本上已經結束，只能被困在母親的角色之中。在這種情況下，母親扮演著嚴厲的老師角色，而父親往往只能旁觀，這也成為婚姻衝突的重要根源。

南韓大學入學考試結束後，考生與家長相擁。（美聯社）

兒少、家長都陷入憂鬱危機

南韓在 1990 年代轉型為白領經濟體，職缺對大學學位的需求增加，課外教育也隨之擴張，也引發無節制的學術競爭帶來的負面後果。南韓人權委員會表示，讓學齡前兒童接受如此高壓的考試侵犯了他們的權利；國會議員將青少年的心理健康危機歸咎於補習班，並誓言介入。

《東亞日報》指出，南韓國會 2025 年通過了一項兩黨共同支持的《補習班法》修正案（학원법 개정안），禁止對幼童進行英語補習班分級考試。但競爭的情況幾乎沒有改變：圍繞南韓大學入學考試（수능，大學修學能力試驗）的焦慮依然存在——這是一場定生死的考試，範圍和難度遠遠超過標準學校課程。

這種高壓競爭已引發嚴重後果。一位母親朴恩愛（音譯，Park Euna）透露，幾年前大女兒的一位小學同學，因考不上大峙洞的菁英數學補習班而輕生身亡。朴恩愛回憶，那位同學是個聰明且有魅力的孩子，熱愛跳舞但不擅長讀書。這個悲劇讓她徹底覺醒：「如果孩子最後不想上大學，我覺得沒關係。」

耶魯大學精神科醫師羅彼得（Peter Na）指出，雖然輕生的原因很複雜，不一定能與高壓的學術環境直接畫上等號。但他觀察到，南韓 10 歲以下兒童的憂鬱症狀顯著增加，這在過去是非常罕見的。羅醫師說：「我不認為這與私營部門（補習班）發生的事情沒有關係。」

許多家長想知道，是否還有其他選擇？

昂貴的逃生索

南韓的大學入學率高達 76%，位居世界第一。即便如此，集體的經濟不安全感依然存在：薄弱的國家養老金制度、高品質藍領工作的短缺、有限的階級流動，以及巨大的貧富差距。

賓州州立大學教授邊秀勇（音譯，Soo-yong Byun）分析，補習狂熱的根源在於南韓社會缺乏安全感與階級流動性。「在南韓沒有第二次機會，」他說，考上哪所大學、第一份工作在哪就業，幾乎決定了一生的命運。

負擔得起的人有一條逃生索：「潤出去」，離開這個國家。這也是李慶敏最終選定的道路，她在 2024 年將女兒們送進了美國的一所私立寄宿學校。李慶敏雖然成功帶孩子逃離了補習地獄，但她心中仍有遺憾。她知道出國留學是少數人的特權，「感覺我好像不再有權利談論這個體制的問題了。」

現在她的女兒們在新學校適應良好。李慶敏苦笑說：「在大峙洞學到國二程度的數學，在美國，人們會叫你天才。」

更多風傳媒報導

