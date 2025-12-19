4死9傷 57歲男制止嫌犯遇害 妻憶：夫仗義

台北車站M7及捷運中山站隨機攻擊事件已造成包含嫌犯在內共4死9傷的慘重傷亡。一名57歲余姓男子在台北車站內仗義制止嫌犯時不幸遇害，其妻回憶丈夫生前總是仗義執言。台北市長蔣萬安前往醫院探視傷者，並提到中山站外有女醫師協助救助傷者。行政院長卓榮泰證實兩起案件為同一人所為，並表示已通報國安系統，全面加強鐵公路、捷運及航空站的安全戒備。

男子隨機砍人釀4死9傷。（圖／TVBS）

案發後，台北市長蔣萬安先到台北車站了解情況，隨後分別前往台大醫院和馬偕醫院探視傷者。在醫院中，急診醫師忙於救治傷者，甚至來不及脫下手套就忙著進行情況會報。蔣萬安表示，一位男性傷者在台北車站M7看到嫌犯後，立即伸出援手制止，但很不幸受到攻擊而離世。這位57歲余姓男子的妻子提到，她的丈夫平時就是一位富有正義感、仗義執言的人。

男子隨機砍人釀4死9傷。（圖／民眾提供）

除了慰問在M7不幸死亡的余姓男子家屬，蔣萬安也提到在中山站外的熱心救助行動。他表示，馬偕醫院護理長告訴他，有傷者轉述中山站外有兩位傷者倒地時，一位女醫師進行緊急救助，讓傷者在後續急救過程中能爭取更多黃金時間。

行政院長卓榮泰證實，這兩起案件確實為同一人所為。嫌犯先在台北車站M7出口於5點多丟擲煙霧彈及汽油彈，6點多又在捷運中山站丟煙霧彈並隨機砍人，造成包含嫌犯在內共4死9傷。死者中，37歲蕭姓男子是中山站誠品一樓顧客，57歲余姓男子則在北捷身亡。蔣萬安表示，嫌犯在逮捕過程中畏罪跳樓死亡，警方將全面深入調查後續相關事宜。

卓榮泰提到，目前有一位汪先生正在接受手術，他的家屬將從雲林北上前來。從手術間傳出的訊息顯示，汪先生的傷勢目前情況穩定。總統賴清德晚間發文表示，警方及相關單位已在全國擴大戒備，將依法嚴查並迅速釐清案情，絕不寬貸。卓榮泰強調，已通報國防部和國安系統，全面加強鐵公路、捷運和航空站的安全戒備，因應這起重大隨機攻擊事件。

