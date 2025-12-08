4瓦斯桶皆定食8！ 傳打烊未關開關 消防：待火調釐清

新北市 / 綜合報導

新北市板橋區府中商圈定食8餐廳，在今（8）日凌晨發生氣爆！放瓦斯桶的地方雖然屬於同集團的 爭鮮餐廳所有 ，但是瓦斯桶都是定食8餐廳的。有消息傳出，4桶瓦斯的4個開關，在打烊時都沒有關閉，只有關掉分接串聯的開關，因此不排除是瓦斯桶跟開關間的管線漏氣導致氣爆。對此新北市消防局表示，最近一次檢查是在11月26日，業者有另外加設瓦斯漏氣緊急遮斷裝置，至於氣爆原因，還得等火調報告。

地面上滿目瘡痍，磚塊層架鐵條，還有裝潢碎片四散滿地，而氣爆的引爆點4個瓦斯桶旁，牆面被炸穿，抬頭往上看天花板也搖搖欲墜，工班人員說：「不要不要，不要。」定食8氣爆現場內部畫面曝光，工班人員一步一步小心翼翼，因為地上幾乎沒地方可踩寸步難行，而火調人員的鑑識路也困難重重。

廣告 廣告

火調人員8日上午，在外面謹慎討論每個細節，進到氣爆現場，每個階梯都是碎石塊和裝潢木片，甚至還有鋼架碎片，而瓦斯桶共76公斤，都是定食8的，但就放在爭鮮的休息室儲藏空間，兩家同集團的餐廳緊鄰在一起，中間還有定食8的廚房，雖然有隔間但是可以共通。

還有消息傳出，這4桶瓦斯4個開關，打烊時都沒有關閉，只有關分接串聯的開關，因此不排除是瓦斯桶跟開關間的管線漏氣導致氣爆，新北市消防局救護大隊副大隊長謝伯毅VS.記者說：「他們有另外加設瓦斯漏氣的緊急遮斷裝置，(如果無法作用的話)，那就可能會有相關的漏氣的問題，只是我們檢查的時候，是沒有問題的。」

根據了解，最近一次檢查是在11月26日，內容包含儲存量及鋼瓶固定方式，而業者有加裝漏氣警報和緊急遮斷裝置，至於為什麼還會氣爆造成民眾受傷，還有待火調報告，還原真相。

原始連結







更多華視新聞報導

氣爆致5傷！3大1小瓦斯桶皆定食8的 業者：配合釐清

板橋府中恐怖氣爆！「定食8」驚爆6傷 玻璃噴20米

府中商圈「定食8」氣爆釀5傷 爭鮮發聲明：將持續主動慰問、全力配合調查

