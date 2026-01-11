4生肖左輔星照拂！「大寒」感情逆勢加溫 關係穩定發展

生活中心／綜合報導

二十四節氣中的「大寒」即將到來，在這冷冽的氣息中，部分民眾的感情運勢卻正要「逆勢加熱」。紫微斗數專家姚本軍老師指出，進入2026乙巳年大寒之後，有四類生肖的人將迎來感情的「融冰時刻」，「左輔星」默默推動，讓原本卡關的關係開始轉向穩定發展。

生肖兔

大寒之後左輔星對於生肖兔者，感情上的好消息往往來自「自己狀態的轉變」。情感上被左輔照拂，代表兔者更懂得如何表達、如何回應，也更容易被他人理解與接住。從一種思緒來看，這是一段魅力被看見的時期，對方願意主動靠近或給出明確回應；左輔在感情上也讓兔者不再被動等待，而是能用溫和卻清楚的方式推動關係，原本模糊的互動因此逐漸明朗，感情自然有加溫的跡象。

生肖蛇

大寒之後左輔星對於生肖蛇者，感情的發展就帶有「關係被協助、被修正」的意味。受左輔星影響象徵第三方的助力，例如長輩的認可、朋友的牽線，或現實條件的改善，使感情更容易落實。從一個角度看，這對已有對象的蛇者特別有利，容易談到未來規劃或關係升級，左輔也提醒蛇者放下過度防備，當願意讓對方參與人生計畫時，感情自然會回到正軌並穩定發展。

生肖狗

大寒之後左輔星對於生肖狗，感情的好轉多半是「從關係網絡中慢慢浮現」。有著社交圈與熟人互動增溫的特質，意味著有人在背後幫忙鋪路，或在不經意的互動中促成關係的轉化。從一種觀點來看，狗者可能會發現原本只是朋友的人，開始給出更明確的關心與支持，左輔也讓狗者更容易在朋友的建議或陪伴中釐清自己的感情方向，於是做出對自己更有利的選擇，感情自然走向正面。

生肖牛

大寒之後左輔星對於生肖牛，感情上的變化往往來自內在狀態的改善。受左輔星影響此時內心感受與安全感，同時代表心變得安定，也更願意相信關係的可能性。從一個角度來看，牛者會因為壓力減輕、情緒穩定，而吸引到更合拍的對象，左輔也讓牛者學會不再獨自承擔，願意讓人靠近與照顧，這種柔軟本身就成為感情加溫的關鍵。

