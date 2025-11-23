4生肖年底寒冬迎曙光「好消息到」 屬馬職場有突破、獲肯定

塔羅牌老師艾菲爾指出，2025年底前有4個生肖在寒冬迎曙光，好消息不斷。（示意圖／Unsplash）

年底將至，能量逐漸從外放轉為沉澱，有些人財務、工作、人際或家庭壓力增多，但寒冬更襯托光亮的可貴。塔羅牌老師艾菲爾表示，星象顯示「慢慢改善、悄悄回溫」，土星穩定力量與月相節奏提醒，努力沒有白費，延宕或被誤會的好事正默默靠近。而有4個生肖在年底前將迎來好消息，這不是奇蹟，而是過去付出累積的成果；若上榜就給自己一個機會，相信生活會更順利輕鬆。

●生肖牛

屬牛者在今年大部分時間，財務上可能感受到「進度卡關」或「好像永遠追不完的缺口」，有些未收回的款項、投資停滯、工作回饋延後，都讓你心裡不安；但進入年底後，能量開始反轉，可以明顯感受到資源回流的速度變快，或許是某筆延遲已久的金錢終於有結果，或過去做的努力突然爆發效益。例如：曾經的合作方重新找你商談、臨時獲得補助、績效獎金回歸正常，甚至原本以為收不回的損失，也慢慢找到補救的方法。

廣告 廣告

這段時間最重要的，屬牛者願意「相信自己做得夠好」，並保持穩健節奏。越冷的冬天越適合你默默耕耘，而宇宙也正在回饋你那份踏實。年底前，你會看到實際的金額、明確的數字、看得見的改善，心也能真正安定下來。

●生肖馬

對屬馬者而言，年底是一段「重新被看見」的高光期，過去的努力、創意、執行力，本來就不缺，只是今年上半年容易遇到溝通不良、誤會、或明明很努力但沒人注意的狀況；然而最近能量完全調整回到屬馬者擅長的節奏，速度快、靈感強、行動力爆發，特別是在工作上，會突然收到好消息，例如：主管的肯定、專案突破、新的合作機會、甚至可能有人主動邀請你加入新的團隊。這些都不是偶然，而是你之前累積的信用與能力，終於迎來轉折。

若屬馬者正在尋找轉職、談合作、拓展市場，這段時間非常關鍵，抓緊機會提出自身想法，就會驚訝於別人對你有多期待；屬馬者越積極，運勢越加速，年底的屬馬者有能力走到更大的舞臺，而世界也準備好了迎接你。

●生肖猴

屬猴者在今年的人際圈中，多少經歷過一些糾結，被誤會、被牽扯、被八卦影響心情，甚至有些事情明明沒有做，卻背負著莫名的責任。但好消息是，年底這波能量幫屬猴者「清理空氣」，誤會會有人來澄清、不公會有人幫忙說話，甚至原本疏遠的人也有機會重新拉回距離。屬猴者會發現周圍的人開始更理解自己、願意聽自己說話、也願意再次給予信任，在工作、人脈、朋友圈都如此。

這段時間屬猴者也更能分辨誰是真心支援，誰只是來消耗你的情緒，人際改善不代表所有人都回來，而是「留下來的都是對的人」。年底前，屬猴者將重獲心理上的平靜，也能重建良好的人際迴圈，若屬猴者有心願想談和解、想重啟關係、或想建立新合作，現在都是天時地利的視窗。

●生肖豬

屬豬者今年情緒起伏比較大，時常覺得自己被壓力推著走，尤其在家庭、伴侶、工作生活平衡方面，容易累積疲憊與焦慮；但到了年底，狀況開始大幅緩和，屬豬者會突然發現，家人的態度變柔軟了、彼此之間的誤解減少了、生活節奏也變得穩定許多。若屬豬者之前在家庭中承擔太多責任，現在終於有人願意站出來分擔；若與伴侶有冷戰或卡點，也會有更坦誠的對話，情緒不再像之前那樣壓得你喘不過氣，反而能感受到久違的安全與踏實。

這股溫柔的能量也讓屬豬者在生活上更願意放慢腳步、照顧自己、回到真正的需求，年底前，屬豬者會收到某個讓你長久擔心的問題的「好消息」，可能來自家人健康、子女狀況、居住環境改善等，這段平順，就是最真實的幸福。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條

搬來台灣「人生最糟決定」！老外嘆：生活像疲勞轟炸 親吐心累原因

今年流感疫苗打氣旺！ 林氏璧：大S讓全台驚覺「原來流感會死人」