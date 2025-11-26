4生肖年末「貴人運爆棚」！ 事業生活如虎添翼

4生肖「貴人運爆棚」。（示意圖／Pixabay）

在年末的衝刺階段，有時只靠個人的努力往往不夠，若能獲得貴人的強力支持，能夠讓事業和生活如虎添翼。對此，塔羅牌老師艾菲爾發文提醒，這段時間宇宙能量場特別青睞充滿熱情、樂於助人或態度真誠的生肖，將努力轉化為實質的人脈回報，他也特別點名四大生肖供民眾參考。

艾菲爾表示，「貴人運爆棚」的本質，其實是自己過去所種下的善緣與魄力，開始集中發芽、結果。他特別列出四個生肖，其將憑藉自身獨特的魅力和特質，在關鍵時刻獲得重要的指引、資源和支援，讓年末可以工作順利。

首先是屬「虎」者，艾菲爾直言，「魄力擔當，關鍵扶持」，其貴人運來自於你們的果敢與領導力，這種魄力帶來欣賞者。在年末收尾的重大專案中，當其他人都感到猶豫不決時，你們的擔當將會被高層看見，將會發現總有那麼一個人在最需要的時刻挺身而出，為你提供資源、資金或技術支持，讓你成功度過難關。

艾菲爾表示，這份「有人挺」的經歷，不僅解決了眼前的問題，更為明年事業的晉升打下了堅實基礎。辦公室貴人方位為正南方，貴人可能是直屬上司或權力核心的人物。

其次是屬「馬」者，艾菲爾說，生肖馬的貴人運來自開朗與感染力，運勢聚焦於樂觀熱情，能夠驅散周遭的負面能量，讓團隊氛圍積極向上。在這段時期，不經意的搭線或引薦，就能促成一樁成功的合作。「資源會被你們的熱情所吸引，主動搭線帶來資源。貴人樂意與你們合作，是因為在你們身上看到了無限的可能性與希望，與你們共事總是充滿動力。」辦公室貴人方位為東南方，貴人可能是業界前輩或跨部門的合作夥伴。

再來還有屬「羊」者，艾菲爾表示，貴人運來自於溫和與體貼，運勢聚焦於體貼溫暖，人情回報。生肖羊總是默默關照身邊的人，不求回報地付出真誠和支持，展現出溫和體貼的特質，在這段時間將會迎來「人情存摺大爆發」，過去幫助過的人都會在關鍵時刻伸出援手。辦公室貴人方向是西北方，可能是資深客戶或年長的導師。

最後一個是生肖屬「豬」者，艾菲爾說，生肖豬的單純與樂觀容易吸引到正面能量的庇佑，迎來福星高照的好運氣，貴人往往是突然出現的，可能會在一次隨意的聊天、或一個不經意的場合中，給予重要指引，讓你豁然開朗，找到解決問題的關鍵。辦公室貴人方位為正西方，貴人可能是異性朋友或社交圈中的新面孔，他們的訊息往往充滿驚喜。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

