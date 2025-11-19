4生肖從現在一路旺到年底！事業強勢翻轉…升職加薪、好運漲勢擋不住

生活中心／陳弘逸報導

命理專欄點名，4生肖事事業強勢翻盤，從現在一路旺到年底。（示意圖／pixabay）

《搜狐網》命理專欄點名，4生肖事事業強勢翻盤，從現在一路旺到年底，不僅升職、加薪機率暴增，貴人、機會與資源也同步湧入。這段時間只要抓準節奏、穩住心態，就能在年底前完成華麗逆襲，為新的一年打下更強基礎。

●生肖龍

屬龍者氣場強勢，年末逢「將星入命」，事業如虹。11月起有望接手核心任務，表現超出預期，年底升職加薪幾成定局。創業者更能談下大客戶，擴大規模、突破營收，貴人運走旺，大咖賞識、合作機會湧現。唯需注意成就來時勿自滿，保持謙和，善待團隊，才能走得更穩。

●生肖猴

屬猴智慧敏銳，歲末受「文昌星」加持，創意突增，職場中抓準風向提出有效方案，容易被提拔或被挖角至更高平台，做生意者能憑策略成功開拓新市場，副業收入也看好。此時宜大膽爭取應得成果，但切記避免過度個人英雄主義，懂得合作與分享，才會讓好運延續更久。

●生肖鼠

屬鼠者人脈廣、情商高，年末受「權威星」照耀，關係優勢轉化為實際升遷，工作上擅於協調整合，關鍵專案表現亮眼，獎金、晉升皆可期待。跳槽者更能獲得多份高薪職缺，創業者則客源倍增，老客續約、新客湧入，建議持續經營人脈，保持感恩與互惠，靠山越穩，事業越順。

●生肖牛

屬牛者踏實可靠，年末「功名星」顯現，長期付出終於收成。工作難題皆能被其妥善處理，年度考核容易脫穎而出，一次性晉升多級並非難事。跳槽者憑專業能力獲高薪網羅，創業者則迎來品牌提升、業績成長，建議保持穩重作風之餘，也要適度展現成果，讓上級看見你的價值。

