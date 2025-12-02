4生肖愛情運最旺！單身者有望遇真愛 曖昧加溫、新桃花

記者鄭玉如／台北報導

金星在未來3個月進入強勢相位，為情感、人際、魅力帶來推動力。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專指出，生肖兔、蛇、羊、狗在接下來的3個月，無論戀愛關係、婚姻互動，還是曖昧中的試探，都會因這股能量而變得順暢，正是情感運悄悄轉旺的黃金期。

▎生肖兔

生肖兔過去在感情關係中總是小心翼翼，害怕打擾與失望，不過在金星的加持下，接下來的3個月，明顯感受到對方的回應變多、溫度更高。伴侶也更願意傾聽他們的心聲，用實際行動表達重視，例如更多陪伴、明確的承諾，或主動安排兩人的未來。

目前仍處於單身的生肖兔，最近散發「讓人想靠近、想保護」的氣質，身邊的人會特別願意對他們釋出善意。此時別急著後退，也不需要懷疑自己是否值得，給彼此多一點機會，金星會讓他們的世界更柔軟、更被愛包圍。

▎生肖蛇

生肖蛇近期外貌狀態變好、社交頻率提升，甚至是說話語氣變更溫柔、有吸引力，一舉一動都容易引發好感。金星讓生肖蛇比平常更洋溢魅力與自信，吸引到真心欣賞他們的人，包括舊識回頭、曖昧加溫，突然冒出新桃花。

已有伴侶的生肖蛇，關係會像熱戀時甜蜜，兩人更常分享心事、互相依賴。這是一段能「被選擇也能選擇」的好時機。如果有人主動靠近，不用急著拒絕，多觀察、互動，會發現愛就在身邊。

▎生肖羊

生肖羊在這段期間會打開內心深處的柔軟，更能理解對方的立場，讓累積已久的誤會自然化解。過去可能因過度在意、敏感，而不敢表達真實感受，但受到金星影響，他們逐漸意識到「說出來才有被理解的機會。」伴侶也更願意傾聽，雙方的距離因此靠近。

若近期在關係中卡關，未來3個月非常適合和好、重建信任。若目前仍單身，可能因氣場溫暖而吸引到真心的人，不是衝動型，願意慢慢靠近、想照顧他們，只要給愛一點空間，事情會變得順利。

▎生肖狗

生肖狗在金星的影響下，開始願意放軟語氣、願意聽，也願意說，不再壓抑情緒，而是用更成熟的方式表達需求，感情中的緊張、冷戰或誤解，都會大幅下降。伴侶會感覺到他們的改變，因此回應有更多溫度。

對正在曖昧或不確定的人而言，真誠將讓對方更安心、願意踏入關係。單身的生肖狗若願意在這段期間多參與社交或交流，會遇到個性穩定、願意承擔的人。這3個月的感情運，如同緩慢前行的暖流，不浮誇、不急躁，一步步邁向更踏實的幸福。

