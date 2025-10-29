4生肖要發了！今日起迎財運高峰

搜狐網命理師表示，今天起4個生肖財運要爆表。（示意圖／東森新聞）





俗話說「機會就像流水，錯過就不再回來」，每個人都希望能抓住財運的尾巴，但真正能掌握時機的人，往往是那些早有準備的人。根據《搜狐網》命理師分析，有四個生肖從10月29日開始，將迎來一波驚人的財運高峰。

29日起迎來財運高峰的生肖有哪些？

生肖牛：

財帛星動、錢包漸滿！10月29日起，屬牛者財運節節高升。理財投資眼光精準，事業上亦有新機會可帶來高收入。記得把握時機、穩中求進，不貪不躁最能長久。

生肖龍：

財星高照、貴人加持！10月29日開始，屬龍的朋友將迎來財運轉折點，紫微星入命、财神臨門，無論正職或投資都有機會大賺一波。事業運旺，易遇關鍵合作夥伴，記得多留意商機，看似平凡的小事都可能藏著大財。

生肖蛇：

天財星旺、財源滾滾！屬蛇的朋友將迎來財運高峰，副業機會湧現，正職表現也容易獲長官賞識。收入提升在望，但仍要量力而行、理性理財。

生肖猴：

福星護體、橫財入袋！屬猴的人財運如火箭般直升，吉星「文曲」「祿星」齊聚，正偏財皆旺。生意人客源暴增、訂單滿檔；上班族則有升職或加薪機會，努力將轉化為實質回報。

命理師最後也給讀者們小提醒，這四大生肖財運大旺，但切記「天道酬勤」，好運要靠行動配合。投資理財以穩為主，多行善積德、廣結善緣，好運才能延續不斷。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考