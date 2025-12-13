4生肖要發了！冬至迎財運 一路旺到跨年

清水孟國際塔羅小孟老師指出，在即將到來的冬至，有四大生肖的財運將迎來好轉。（示意圖／翻攝自pexels）





隨著冬至將於21日到來，也意味著跨年即將來臨。清水孟國際塔羅小孟老師指出，有四大生肖將從冬至起一路旺到跨年，在投資與工作方面都可能迎來良好發展，財運表現值得關注。

小孟老師點名「4生肖」財運旺旺來：

第1名：生肖羊

小孟老師指出，屬羊的人具拼勁與衝勁，在這次的運勢中排名第一，在冬至期間，商務業務與工作表現都相當出色。財運方面，福星將出手提供協助，可能來自朋友或上司，有助於工作順利推進。

第2名：生肖馬

屬馬朋友個性堅忍不拔，即便面對困難也願意持續努力，因此，這段時間累積的能量在冬至期間逐漸釋放，財運翻轉、改頭換面，心情也隨之放鬆愉悅，冬至的到來剛好鄰近生肖馬的財運，依舊在水準之上，為自己的荷包累積可觀收入。

第3名：生肖雞

去年運勢低迷的生肖雞，財運幾乎停滯，心情也相對鬱悶，但幸好風水輪流轉，隨著運勢回升，冬至起工作量與業績逐漸增加，本業與偏財運勢同步活絡，整體財運明顯改善。

第4名：生肖龍

屬龍的人在冬至期間，將逐漸擺脫之前的不順利，生活與工作上也會出現明顯好轉。他們有機會受到貴人的協助與支持，使事情進展更加順利。加上工作運持續旺盛，正財與偏財運勢均表現良好，不僅能穩定累積收入，也可能在投資或兼職機會上獲得額外收益，整體財運呈現紅盤格局，前景相當可觀。

