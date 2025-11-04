4生肖要發了！財源滾滾、錢賺到手軟

搜狐網命理師點名4生肖，明（5）日起財運爆表。（示意圖／東森新聞）





老話說得好：「命中有財終會來，運到財門自然開。」根據《搜狐網》命理師表示，11月5日一到，財神的光芒就像聚光燈，直直照在4個生肖身上，到時他們簡直就是天生的「吸財體質」，財源滾滾，錢賺到手軟。

11/5起財運爆表的生肖有哪些？

生肖龍

屬龍的人天生有貴氣。《易經》裡的「見龍在田，利見大人」說的就是這份好運。11月5日起剛好遇到六合貴人日，運勢一路開掛。職場上屬龍者的提案總是很漂亮、執行快狠準，主管會將重要工作都交給你們，當然屬龍者們的獎金也會領得手軟。偏財運也爆衝，買彩券中小獎、投資突然獲得分紅，甚至參加活動都能帶獎品回家。

生肖馬

屬馬的朋友天生開朗有活力，正如古書《相馬經》所說：「龍脊虎腹，福祿之相。」11月5日後，屬馬者「福祿吉星罩頂」，工作順到像上滑軌。職場上的屬馬者平常累積的能力總算派上用場，提案條理清楚與同事合作順暢，讓主管看了心情大好，升職加薪很可能就在等著他們。更棒的是，「國印吉星」將為屬馬者帶來貴人加持，行業前輩主動牽線、介紹資源，財路變寬、機會變多！做生意的馬老闆更別錯過，市場風向將往你們這邊倒，新提案像雨後春筍冒出來，訂單多到接不完，帳戶餘額只會狂漲不會少。

生肖羊

屬羊的朋友看起來溫柔，卻是實力派，應了老話「羊有跪乳之恩，德厚必有報」。11月5日後，屬羊者「華蓋吉星照命」，「紫薇正神」暗中助攻，才能完全藏不住。工作上靠專業能力打動客戶，金額龐大的長期合約主動上門找他們，業績狂衝勝過全公司，獎金漲得比物價還快。偏財運更是亮眼，副業接不完、手上的資源輕鬆變現，財氣一路往上衝。

生肖豬

屬豬的朋友看似憨厚，其實聰明，正如《道德經》所說：「大巧若拙」，11月5日起偏財領頭，福星像影子一樣跟著你。工作上不搶鋒頭但值得信任，主管把重要任務放心交給他們，成果漂亮自然功勞跑不掉。財運方面更是「無心插柳柳成蔭」，去年的專案獎金突然入帳、朋友介紹的兼差賺得滿滿，甚至家人給的紅包都變厚了。

​

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考