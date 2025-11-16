4生肖要發了！11月下旬迎貴人 財運隨之提升
時序進入11月下旬，隨著節氣更迭與能量轉換，《搜狐網》運勢專欄指出，生肖兔、龍、虎、牛將迎來新一波轉運期，不僅貴人運大增，財運與事業亦有望同步提升。
生肖兔
屬兔的朋友個性善良溫和，長期累積的好人緣將化為實際助益，有望獲意外的工作推薦或合作契機，過去幫助過的人，也可能在這段期間帶著「報恩」的心慷慨相助，財運也有望隨之走高。
生肖龍
屬龍的朋友在過去數月工作壓力大，較為沉悶，然而在11月中旬後運勢將大幅反轉，有望出現能提供指引的對象，助力化解困局，只要多與人交流、增加外出機會，遇見貴人或實質資源的機會大幅提升。
生肖虎
屬虎的朋友在11月下旬工作與財運同步回升，靠著果斷的行動力尋求突破，長期以來的職場問題將逐步明朗，升遷加薪可能性上升，身邊人脈亦可能帶來想不到的財富或職涯機會。
生肖牛
屬牛的朋友向來踏實勤懇，近年雖付出甚多，但收穫不成比例。不過從11月下旬開始，其累積的努力與口碑將獲得回應，貴人運明顯轉強，職場或主管青睞，或有多年朋友的相助。財運方面不僅正財穩定，也有機會出現小額偏財。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
