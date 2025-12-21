4生肖財富噴湧！財運降臨「從冬至一路旺到跨年後」 TOP1福星助事業大順

年末準備好加速衝刺了嗎？星座塔羅專家小孟老師揭曉4大「財富噴湧」生肖，在今年冬至（12/21）過後將迎來一波好運，趁著新的一年到來之前，把錢包填得滿滿的吧！

TOP4 屬龍

屬龍的人在冬至期間，將逐漸擺脫不順遂的狀況，也容易獲得貴人相助。加上本身工作運旺盛，有機會為財運開出紅盤，再加上偏財運不俗，正財與偏財皆有進帳。

TOP3 屬雞

屬雞的人去年一整年心情多半處於鬱悶狀態，財運受到壓制，幾乎難以施展。所幸風水輪流轉，運勢開始反轉並逐步上揚。冬至過後，業績與工作量明顯增加，本業之外的偏財運也相當活絡，連帶帶動整體財運提升。

TOP2 屬馬

屬馬的人個性堅忍不拔，即使遇到困難也能撐下去，長時間累積的能量逐漸爆發，財運出現明顯轉變，心情也隨之放鬆愉悅。加上持續不懈的努力，冬至到來時財運仍維持在水準之上，為荷包累積可觀的財富。

TOP1 屬羊

屬羊的拼勁與衝勁相當突出，可說名列第一。冬至期間，無論在商務、業務或工作表現上都相當亮眼，還有福星出手相助，可能來自身邊朋友，也可能是上司，不論如何，都有機會讓工作進展更加順利。

