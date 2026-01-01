4生肖財氣噴發 正財、偏財賺飽飽

2026年全新一年，《搜狐網》命理專欄點名4生肖，財氣被打開，只要把握機遇，就能讓錢包塞滿滿。（示意圖／東森新聞）





2026年全新一年，《搜狐網》命理專欄點名4生肖，財氣被打開，只要把握機遇，就能讓錢包塞滿滿。

財氣旺4生肖

生肖鼠

屬鼠的人吉星照拂，事業上突破瓶頸，被領導重用躋身核心團隊，或是拿下成堆訂單，偏財更是驚喜不斷，副業接單接到手軟，短線投資精準獲利，但切記見好就收，穩穩守財才是王道。

生肖蛇

屬蛇的人長期耕耘終於迎來回報，職場上扛下核心任務、升職加薪水到渠成，正財持續成長，建議多出門社交，橫財可能藏在「一杯咖啡」的日常閒聊中。

生肖雞

屬雞的人自信果斷，事業直接開掛，銷售職簽下大單，創意產業者作品引爆市場，名氣財氣雙收，正財隨業績暴漲，副業、技能變現也收穫滿滿，財富渠道全面開花，建議把錢用在人脈拓展別亂花。

生肖豬

屬豬的人人緣徹底變現，財運全靠貴人送，如朋友介紹賺錢機會、老客戶帶新單等，但記得別揮霍，合理規劃才能細水長流。

