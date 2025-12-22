4生肖迎來財富大運！一路順到年底 還有貴人神助攻

搜狐網專欄點名有4個生肖財運明顯轉強。（示意圖／翻攝自pexels）





隨著年底腳步逼近，不少人開始關心「接下來運勢會不會翻轉？」搜狐網專欄就點名有4個生肖財運明顯轉強，不只正財穩定，連偏財、貴人運也一起報到，有望迎來年末最大一波進帳。

生肖猴：靈活出招，財路大開

屬猴的朋友向來以反應快、腦筋動得快聞名。命理老師指出，12月22日起屬猴者財運明顯走升，特別是在職場表現上，容易因為點子新、判斷準而被看見。

不論是會議中提出關鍵建議，還是抓到市場變化的第一手機會，都可能成為加薪、升職的重要關鍵。正財穩定成長之外，偏財運也不弱，不排除有額外收入、獎金或副業進帳，讓荷包越來越厚。

生肖羊：貴人助攻，財富慢慢累積

個性溫和、待人誠懇的屬羊朋友，這波財運關鍵在「人際關係」。12月22日起貴人運明顯轉強，過去累積的好人緣，可能在關鍵時刻轉化為實際的合作機會。

廣告 廣告

有機會因朋友牽線、熟人介紹而參與新專案，財富雖然不是一次暴衝型，但屬於穩紮穩打、越做越順。投資方面也相對保守，不易被短期波動影響，屬於「細水長流型財運」。

生肖雞：努力有回報，錢財跟著來

屬雞的人一向做事認真、責任感強。命理觀察指出，12月22日後，屬雞者的「工作成果」將直接反映在收入上。

可能是長期經營的客戶終於成交，或是專業能力被肯定，帶來額外的講座、顧問、接案收入。再加上屬雞族群本身理財觀念佳，懂得存錢、投資配置，讓財富有機會「越滾越大」。

生肖豬：好運加持，意外財降臨

屬豬的朋友以樂觀、隨和著稱，也因為這樣，常在不經意中累積福氣。命理圈點出，12月22日起屬豬者財運走勢特別亮眼，甚至有「意外之財」的可能。

可能是過去幫助過的人回頭報恩，或是一個臨時冒出的點子剛好打中市場需求。整體來說，這段時間做事阻力較小，但也提醒屬豬朋友，運氣好時更要注意細節，避免因大意錯失機會。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

悼余家昶！捷運設紀念碑 蔣萬安：協助入忠烈祠

張文冷血犯案 竟有人提案「禁孩取單名」犯眾怒

獨家／母月給1萬也不夠付房租！ 警朝「冷錢包」追張文金流

