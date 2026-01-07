4生肖迎超強吉兆！貴人運爆棚、好運連發 屬蛇少奮鬥3年

記者鄭玉如／台北報導

2026年天象迎來吉兆「金星上合日」，塔羅牌老師艾菲爾指出，4生肖在未來45天將受貴人相助，化解職場困境。（示意圖／PIXABAY）

2026年開年之際，天象迎來吉兆「金星上合日」，這股能量在占星與生肖磁場中產生強大共振。塔羅牌老師艾菲爾提到，4生肖在未來45天內，這股暖流會化作貴人，幫助他們解決職場上的困境，多留意身邊帶來善意的人，或許正是引領輝煌格局的貴人。

▎生肖蛇

屬蛇的人在未來45天，將體會到「被疼愛」的幸福感。在職場中或許正為了難以突破的許可權或資源短缺而感到焦慮，幸運的是，近期會出現一名極具份量的「女性長輩」或女性上司，成為破局關鍵，該名貴人並非偶然出現，對方已經觀察他們許久。

廣告 廣告

這名貴人欣賞他們內斂且細膩的辦事風格，轉機可能發生在一次不經意的午餐談話，或一通看似日常的關心電話，對方會為他們指點迷津，甚至引見核心人物。建議屬蛇的人近期面對長輩的教誨，保持柔軟與謙遜，字裡行間可能藏著少奮鬥3年的致勝捷徑。

▎生肖雞

屬雞的人最近無論到哪都是焦點，具有獨特的幽默感與審美眼。這是一段極佳的「魅力變現期」，在聚會或商務社交場合中，隨口一句話都可能引發共鳴。對於渴望脫單的人而言，這不僅是補人氣，更是補桃花，事情往往發生在黃昏聚會中。

屬雞人可能在朋友的引薦下，遇到讓他們感到「相見恨晚」的對象，對方的出現將填補心中對於理解與陪伴的渴求。若是已有伴侶的人，這股能量則體現在「社交紅利」，伴侶將引以為傲地帶他們出席重要場合，藉此獲得意想不到的資源，近期多把握邀約機會。

▎生肖牛

屬牛的人最近可能感到有些憋屈，特別是在處理合約、協議或合作開發，對方的固執像是一座石牆。然而，在未來45天的「人際補帖」影響下，這場耐力賽將迎來反轉，原本卡關已久的條款，可能因某個協力廠商中間人的介入或對方的態度突然軟化，出現大幅度的讓步。更會發現試著從「競爭」轉向「共生」，財富的門戶反而開得更廣，這段時間適合重啟談判或簽署長期合約，有助於「資源整合」。

▎生肖龍

屬龍的人在這45天，貴人可能來自「過去」，曾經因誤會而斷了聯絡的舊友，或因觀念不合而產生隔閡的家人，將在這段期間與他們產生交集，或許是一張舊照片勾起的回憶、從共同好友口中聽到的近況，今日與未來數周，正是主動伸出橄欖枝的最佳時機。

轉折將發生在一次徹夜長談，積壓在心頭的委屈與不解，會在坦誠的對話中化為淚水與釋懷。當這一份最深層的糾結解開後，會發現整體的氣場變得更通透，原本受阻的事業與財運也會隨之流動起來，當找回這份遺失的情誼，便擁有最強大的後盾。

更多三立新聞網報導

年奪4萬命！21歲男大生「心因性猝死」 醫揭9種人是高危群

失智不是突然來！「大腦發炎」3警訊 醫：早在10年前就出現

吊車大王開箱「西門町豪宅」！空中花園爽看101煙火、與2明星當鄰居

指甲冒出「白點」不是缺鈣！醫揭健康警訊：快補充4類食物

