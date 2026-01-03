「4生肖」丙午馬年刑值沖害太歲 肖馬戒女色、肖鼠防小人

記者高珞曦／綜合報導

國曆已進入2026年，農曆丙午馬年春節也將在2月中旬到來，許多人期待新年新氣象，命理專家楊登嵙點名生肖馬、鼠、兔、牛值刑沖害太歲，在新的1年需要特別注意，謹慎行事避免惹禍上身。

命理專家楊登嵙提醒生肖馬、鼠、兔、牛在2026丙午馬年值刑沖害太歲，建議小心各類問題。（示意圖／取自pexels）

生肖馬：值太歲、刑太歲

楊登嵙表示，俗諺云「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財」。肖馬今年財不多留，且需防小人，尤其在農曆5月、農曆11月要注意損傷意外、血光車禍等，也要戒女色，建議可安奉太歲。

生肖鼠：沖太歲

肖鼠今年逢歲破、大耗，農曆5月和農曆11月應留意有意外傷害，防小人，破口舌是非，財不聚且不宜作保，化制可安奉太歲。

生肖兔：破太歲

肖兔今年破太歲，農曆2月、農曆8月建議不要幫人作保，平時謹慎交友並避免桃花破財或犯小人暗算。楊登嵙指出，屬兔的男性今年恐謀事難成，不過女性較平順，可以安光明燈、制桃花。

生肖牛：害太歲

農曆6月及農曆12月要特別注意身體健康狀況，較不建議探病或弔喪，勿吃喪家物。同時肖牛還可能遭遇詐騙或被朋友出賣、小人陷害等，化制可安光明燈。

