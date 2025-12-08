「4生肖」年末大豐收 事業、財富迎甜美果實





隨著大雪節氣的到來，宇宙能量場卻呈現出一片繁榮的景象！塔羅牌老師艾菲爾表示，當象徵幸運、擴張與信念的木星與代表潛意識、情感的月亮合相，同時伴隨著流星雨的願望能量，這股強大的組合帶來年末最集中的「好運大豐收」。這段時期，特別適合將目光投向遠方、制定遠景、規劃未來。艾菲爾老師點名「4生肖」，將在事業、財富、家庭與人際關係上獲得木星的慷慨祝福，讓過去的努力與潛藏的願望，都在年末迎來最甜美的果實。

生肖猴創意爆發 簽約大吉

生肖猴的朋友，你們的大豐收來自于思維與表達的活躍，運勢聚焦於創意爆發，簽約大吉。木星的幸運能量加持了你們的口才與機智，讓你們的創意與口才帶來機遇。在職場上，你提出的方案會得到客戶的熱烈回應，充滿了說服力。這段時期，非常適合談判或簽約，你將能以極具優勢的條件達成合作。流星雨的願望能量，鼓勵你們將那些看似天馬行空的點子付諸實踐，它們將會為你帶來豐厚的物質回報。你的成功，源於你敢於表達、敢於創新的勇氣。

生肖龍高瞻遠矚 仕途坦蕩

生肖龍的朋友，你們的大豐收來自於高層的認可與宏大的事業展望，運勢聚焦於高瞻遠矚，仕途坦蕩。木星的擴張性讓你們的事業展望樂觀，你們的遠見和領導力將在這段時期達到巔峰。你將會發現，你的努力和成果被高層看在眼裡，因此容易獲得高層的認可，可能是職位的晉升、重要項目的委任，或是獎金的分紅。請大膽地將你的事業願景與目標展現出來，因為現在正是你實現權力和地位躍升的黃金時期。你的每一次決策，都將為未來的成功打下穩固的基礎。

生肖羊心靈富足 家庭和樂

生肖羊的朋友，你們的大豐收來自于內在的滋養與情感的滿足，運勢聚焦于心靈富足，家庭和樂。木星與月亮的合相，強烈地滋養了你們的內在安全感，讓你們內心感到富足和平靜。你將有更多時間與精力投入到家庭生活中，與家人之間的溝通更為順暢，讓家庭關係和樂。這份內在的平靜，是你們應對外界壓力的最強大武器。當你擁有一個溫暖且穩定的情感後盾時，你將能以更輕盈、更自信的姿態去迎接職場的挑戰，實現真正的身心富足。

生肖狗團隊凝聚 貴人提攜

生肖狗的朋友，你們的大豐收來自于堅實的人際網路與團隊的支援，運勢聚焦於團隊凝聚，貴人提攜。你們的忠誠和可靠，在這段時期為你們引來了強大的貴人運。你的貴人運在職場爆發，可能是因為你在關鍵時刻的擔當，獲得了資深前輩的青睞與提攜。而這份好運，更多地體現在團隊合作順利上，你們將與夥伴們達成高度的默契，共同解決難題。請相信，你的成功不是單打獨鬥，而是建立在彼此信任和共同目標之上的。你的誠信，為你吸引來了最可靠的資源。

