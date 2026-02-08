「4生肖」有暴富命！別錯過當11.5億威力彩億萬富翁 往2方位買彩券最旺

生活中心／施郁韻報導

民俗專家楊登嵙老師分享，4個生肖有偏財運最容易中獎。（圖／記者賴俊佑攝影）

威力彩第115000011期於5日開獎，頭獎連續29期摃龜，財神爺還沒現身，二獎則開出一注獨得，抱走高達1428萬元。今（9）日開獎的頭獎金額上看11.5億元，不少民眾搶買威力彩試試運氣。對此，民俗專家楊登嵙老師分享，有4個生肖有偏財運最容易中獎。

楊登嵙指出，本期財運較旺的生肖包括虎、兔、馬、狗，不妨把握機會試試手氣，搞不好下一位億萬富翁就是您。此外，還有不少民眾看中「財神方位」，方位落在北方、東北方，民眾可依自己居住地為中心，往北或東北方向的彩券行購買彩券。

楊登嵙分享，開獎當天的穿搭也能影響運氣，幸運色為黃色、米色、咖啡色、棕色，及金色、銀色、香檳金、古銅金、玫瑰金與白色等「土、金色系」，民眾可穿著相關顏色前往彩券行。

此外，楊登嵙日前在臉書分享「2026年最強五路財神符桌布」，財神符由楊登嵙親自開光製作，並獲得中國嗣漢道教天師府認證。民眾只要將財神符設為手機或電腦桌布，象徵財神常伴身邊，有助護持財運。



