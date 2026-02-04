「4生肖」有暴富命！別錯過當9.7億威力彩億萬富翁 往2方位買彩券最旺

生活中心／施郁韻報導

今日威力彩開獎的頭獎金額上看9.7億元。（圖／資料照）

威力彩頭獎連續28期摃龜，財神爺還沒現身，今（5）日開獎的頭獎金額上看9.7億元，不少民眾搶買威力彩試試運氣。對此，民俗專家楊登嵙老師就分享，有4個生肖最中獎的偏財運。

楊登嵙指出，本期財運較旺的生肖包括虎、兔、馬、狗，不妨把握機會試試手氣，搞不好下一位億萬富翁就是您。此外，還有不少民眾看中「財神方位」，方位落在北方、東北方，民眾可依自己居住地為中心，往北或東北方向的彩券行購買彩券。

廣告 廣告

楊登嵙分享，幸運色為黃色、米色、咖啡色、棕色，及金色、銀色、香檳金、古銅金、玫瑰金與白色等「土、金色系」，穿搭也視為影響財運的關鍵之一，民眾可穿著相關顏色前往彩券行。



三立新聞網提醒您：

以上言論、圖片僅供參考，不代表本台立場。

更多三立新聞網報導

人妻爽中樂透頭獎 2710萬霸氣全匯給老公：繼續上班

他問「中國這地區給台灣統治會怎樣？」陸網刷一排簡體字 反轉回答驚呆

台灣入境注意！機場「行李1新規定」嚴格實施 違規最高罰100萬

快檢查！手機載具「多做1動作」發票爽中700元 一票網照做驚：真的中獎

