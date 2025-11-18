「4生肖」一路旺到年底！升職又加薪 財運滾滾來
生活中心／張尚辰報導
2025年馬上就要迎來最後一個月份了，《搜狐網》運勢專欄特地列出「4個生肖」的人將一路旺到年底，不僅事業順利，財富也不斷湧入，只要把握好機會，一定能為今年畫下一個完美的句點，並為新的一年開啟一個全新的篇章。
｜生肖龍
屬龍的人年末氣場大開，「將星入命」讓事業運強勢上升。11月起你將接手核心專案，既是領導的信任，也是展現實力的好時機，憑著你的決斷力與執行力，專案進度超乎預期，年底升職加薪幾乎確定，甚至有機會跳級晉升。
創業的人有機會成功談下大客戶、取得關鍵融資，團隊迅速擴張，營收再創新高，貴人運也旺盛，資源不斷湧入。唯一要注意的是，成就來臨時仍要保持謙遜，善待貴人與團隊，才能讓好運長久延續。
｜生肖猴
屬猴的人歲末有「文昌星」加持，11月到年底，有機會連續晉升，從員工到主管、從主管到經理，甚至被獵人頭挖到更高的平台。做生意的人也因策略靈活而成功拓展新市場或順利轉型，副業同樣亮眼，有可能成為主要收入來源。
這段期間屬猴的人宜大方展現實力，該爭取的機會與待遇不要客氣，但同時記得重視團隊合作，分享成果，才能讓事業走得更長久。
｜生肖鼠
屬鼠的人年末受「權威星」加持，職場上，他們與各部門關係良好，領導信任、同事支持，在激烈競爭中成功脫穎而出，成為最大黑馬；在關鍵專案中擔任協調角色，把資源整合得井井有條，專案成功後獎金、分紅拿到手軟。
創業的人也迎來爆發期，客戶量倍增，老客戶續約下單，新客戶透過人脈源源不斷，在關鍵時刻一句話就能替你化解難題。這段期間屬鼠的人要記得維護人脈，多聯絡、多互相幫忙，逢節送禮不失禮，才能讓貴人長久相挺，能力重要，但人脈更能助你走得更遠。
｜生肖牛
屬牛的人年末迎來「功名星」加持，所有努力終於開始回報。職場上，他們雖不張揚，卻最可靠，任何棘手問題交給屬牛者都能迎刃而解，年底評優時往往是領導第一個想到的人，升職名單上自然少不了他。
創業的人則迎來成果爆發，品牌起勢、市佔率穩定提升，這段期間屬牛的人在保持踏實本色同時，也別忘適度展現成果，別一直默默苦幹，讓自己的實力被看見才更容易獲得應有的回報。
三立新聞網提醒您：
民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
