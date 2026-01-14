「4生肖」遇到財神！財運爆棚連旺20天 存款越來越多

記者鄭玉如／台北報導

時序進入2026年中下旬，土象能量注入財帛宮，4生肖未來20天若保持敏銳覺察，抓住細微合作訊號，財富水位將悄悄滿溢。（示意圖／PIXABAY）

時序步入2026年1月中下旬，大地磁場正悄悄發生變動。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專指出，近期土象能量緩緩注入財帛宮，預示財富契機即將降臨，過去努力的紅利，是口碑累積的轉化。4生肖在未來20天內，只要保持敏銳的覺察力，不放過任何細小的合作訊號，財富水位即將悄悄滿溢。

▎生肖鼠

屬鼠的人在未來20天，財運與「變動」緊密相連。原本看似板上釘釘的計畫，可能因用戶端的調整，或市場環境的微調而產生變化，不過「變動」正是收穫溢價的開始。例如在某次被取消的訂單中，對方因補償心理或急件需求，反而願意支付更高的服務費用；或原本遲疑的客戶，因為他們的靈活應變，而決定追加採購額度。

廣告 廣告

這是一波「訂單變動財」，考驗反應速度與彈性。建議屬鼠的人在未來兩周，保持通訊暢通，即便是在休假期間，也可能有突如其來的業務諮詢。這份財運補的是「靈活性」，當能在混亂中理出頭緒，財富會化作一筆筆實質的進帳，存摺在月底前迎來令人驚喜的躍升。

▎生肖虎

屬虎的人在未來20天內，強強聯手、資源變現，財富源頭來自於「整合」。過去單打獨鬥的風格，在月底前會逐漸轉化為群體戰。可能在一次非正式的聚會或商務茶敘中，遇到一位資源互補的合作對象。對方的出現並非偶然，而是帶著明確的合作提案而來。

屬虎的人出技術或創意、對方出通路或資金，這種「合作帶進資源」的模式，會讓原本卡關的獲利點瞬間被打通。這段時間適合洽談中長期的合約，或啟動品牌聯名計畫。這份財富補的是「領導格局」，財神爺正透過他人的手，為他們的事業版圖貼上金箔。

▎生肖猴

屬猴的人未來20天，財庫會被「名聲」灌滿。若從事服務業、創意產業或需個人品牌的領域，這段時間將體會到「不請自來的生意」。例如一位多年老客戶因對過去的服務印象深刻，主動將他們推薦給一位「重量級貴人」，透過口碑傳遞的財運，成交率與信任度都非常高。

屬猴的人不需要花費大筆預算去行銷，過往表現就是最好的名片。原本只是隨手幫的小忙，如今回報以豐厚的紅利或高額傭金。這份財運補的是「誠信紅利」，只要善良且專業，財富自然滾滾來，多留意社群軟體或舊郵件，幫助發現那封帶有財氣的推薦信。

▎生肖豬

屬豬的人在未來20天，將會收到一份溫暖的「財富回禮」。天生樂於助人，不愛計較，這種性格在月底前將化作實質的金錢回流。可能發生在一次意外的驚喜中、一筆早已忘記的借款被主動償還，或是某位曾受你照顧的後輩，在小有成就後主動送上厚禮，或提供穩賺不賠的內部投資訊息。

這種「人情財」帶有一種療愈的性質，讓他們在收穫金錢的同時，也感受到人際間的溫情。此外，這段時間長輩緣極佳，家中長輩的饋贈或遺產配置、保險紅利，也有可能在此時落袋。這份財運補的是「福報空間」，曾散播出去的善意，最終都會化作最實際的購買力。

更多三立新聞網報導

22公斤單挑1.7噸！小山羌挑釁「巨大犀牛」 驚險對決畫面百萬人看呆

60萬人研究認證！常吃「1平民食物」抗老、延壽 死亡風險降6%

沒胃痛竟大出血！冬天是「吐血高峰期」 醫：快戒掉「5類食物」

男人沈默殺手！尿變細、尿不出 醫揭「7大警訊」：癌細胞恐已轉移

