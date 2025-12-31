「4生肖」馬年犯太歲！ 恐破財、有血光 命理師勸：戒女色





新年到，磁場就會改變，每一種生肖就會產生不同好壞優劣的運勢，我們要如何趨吉避凶？社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙列出今年值刑沖害太歲的「4生肖」要特別注意！

一、值太歲、刑太歲：

今年生肖屬馬值太歲、刑太歲，【太歲】俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」財多不留，防小人，農曆五月及十一月，注意損傷意外，疾病，及情緒負面思想的問題。易有血光車禍，須戒女色，小心凶險發生，甚且危及生命。化制:安奉太歲。

二、沖太歲：

今年生肖屬鼠沖太歲，【歲破】【大耗】農曆五月及十一月要特別注意意外傷害，防小人，破口舌是非，財不聚，易被誣賴，不宜做保，雜事多，小病痛多。化制:安奉太歲。

三、破太歲：

今年生肖屬兔破太歲，農曆二月及八月要特別注意勿擔保，交友小心，須防桃花破財，犯小人暗算，男謀事難成，女較平順。化制: 安光明燈、制桃花。

四、害太歲：

今年生肖屬牛害太歲，農曆六月及十二月要特別注意病痛，身體欠佳，勿探病弔喪，喪家物勿吃。易犯小人，朋友出賣，小人陷害，小心詐騙。化制: 安光明燈。

▼太歲符。（圖／楊登嵙提供）

（封面圖／楊登嵙提供）

