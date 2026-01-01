「4生肖」馬年犯太歲！恐破財、有血光 專家勸：要戒女色

記者施春美／台北報導

楊登嵙提供2026太歲符。（圖／楊登嵙提供）

2026年來到，即將迎來馬年。命理老師楊登嵙表示，新年到，磁場就會改變，每一種生肖就會產生不同的運勢，他列舉今年值刑沖害太歲的4生肖：屬馬、屬鼠、屬兔、屬牛者，都要特別注意。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，以下是今年值刑沖害太歲4生肖。

1. 值太歲、刑太歲：

今年生肖屬馬值太歲、刑太歲，《太歲》俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」財多不留，防小人；農曆5月及11月，注意損傷意外、疾病、情緒負面思想的問題。此外，易有血光車禍，須戒女色，小心凶險發生，甚且危及生命。

化制方式為安奉太歲。



2. 沖太歲：

今年生肖屬鼠沖太歲，歲破、大耗。農曆5月及11月要特別注意意外傷害，防小人，破口舌是非，財不聚，易被誣賴，不宜做保，雜事多，小病痛多。

化制方式為安奉太歲。

3. 破太歲：

今年生肖屬兔破太歲，農曆2月及8月要特別注意勿擔保，交友小心，須防桃花破財，犯小人暗算，男謀事難成，女較平順。

化制方式為安光明燈、制桃花。

4. 害太歲：

今年生肖屬牛害太歲，農曆6月及12月要特別注意病痛，身體欠佳，勿探病弔喪，喪家物勿吃。易犯小人，朋友出賣，小人陷害，小心詐騙。

化制方式為安光明燈。

