4生肖、4星座財運噴發！有望抱走威力彩13.5億 命理師：這時辰去買最旺

記者鄭玉如／台北報導

威力彩頭獎連續30期摃龜，獎金上看13.5億！命理專家小孟老師分享，本週財運最旺的4生肖：虎、狗、馬、蛇，星座則是天蠍、天秤、水瓶、雙子，並公開下注秘訣與幸運時段。（示意圖／PIXABAY）

威力彩頭獎連續30期摃龜，獎金累積上看13.5億元。命理專家小孟老師在臉書分享本週財運最旺4生肖、4星座，以生肖來看，分別是虎、狗、馬、蛇，有望抱回頭獎，更加碼分享旺財秘訣，例如下注前，在口袋依序放入鑰匙、千元大鈔，有助於開啟財庫。

▎第4名、生肖虎

屬虎者財水充沛，財富能量旺，下注前嘗試冥想「粉色玫瑰花」或「水蜜桃」，說不定會有好事發生。

▎第3名、生肖狗

屬狗者偏財運旺，建議下注前先將鑰匙放在口袋裡，再放千元大鈔，幫助開啟財庫，讓財富不斷噴發。

▎第2名、生肖馬

屬馬者近期有長輩貴人助運，可請家人幫忙下注或選號；若家人在外地，也可先通電話，藉由家人的財運引入好運。

▎第1名、生肖蛇

屬蛇者財運在元辰位上發光發熱，建議下注前打開手機，觀看太陽與海洋的照片再下注，藉由水與日光的能量，吸收大量財水入庫，將能帶旺財氣。

小孟老師提到，除了生肖運勢外，天蠍、天秤、水瓶和雙子近期也財運旺。幸運時段包括「09:00–11:00、11:00–13:00、13:00–15:00」，財神位在西方，建議在家中或辦公室西方方位的投注站下注，有助於帶旺財氣。

