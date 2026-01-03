4生肖1月喜迎貴人！助力事業財運順風又順水

4生肖在1月受好運眷顧，不只貴人運旺，工作和財運也跟著加分。（示意圖／Pexels）





2026來了！不少人都期待1月能有個好兆頭，《搜狐網》運勢專欄指出，有幾個生肖在1月特別受到好運眷顧，不只貴人運旺，工作和財運也跟著加分，整體發展順風順水。

生肖牛

1月對屬牛者來說屬於「慢慢開花」的階段，平時累積的努力開始看到成效，且屬牛者個性向來低調、踏實，反而讓身邊的人更願意伸出援手，可能是同事主動牽線合作，也可能是長輩或舊識給出實質建議，有機會在工作上接觸新的合作方向。財運則以穩定為主，雖然不是暴衝型收入，但多半來得安心、持久。

生肖猴

屬猴者1月腦筋特別靈活，點子多、反應快，創意和想法容易被上司或合作夥伴看見，貴人往往就是那些懂你、願意給舞台的人。偏財運不錯，但仍建議保持理性，多聽意見、少衝動，才能把好想法真正變成實質報酬。

生肖狗

屬狗的朋友一向給人可靠、負責的印象，1月人緣明顯升溫，特別容易因為好口碑換來好機會。貴人多半來自熟悉圈子，像是老同事、老朋友，甚至家人也可能帶來好的機會或消息。事業上雖未必馬上大爆發，但方向對、基礎穩，後續發展值得期待。

生肖羊

屬羊者1月的貴人運來得溫柔卻實在，常藏在日常互動裡，平時累積好人緣，在需要時自然有人拉你一把。工作上適合處理溝通、協調類事務，也容易遇到願意提攜的前輩。財運整體平穩，透過合作或介紹，有機會多開一條收入管道。

