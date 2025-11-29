4生肖12月要發了！財運爆棚 有望迎豐厚年終

4生肖12月財運旺。（示意圖／Pexels）





即將進入12月，《搜狐網》命理專欄分享，有4生肖運勢將迎來轉捩點，有望在財富與事業方面展現顯著提升，擺脫過往困境，迎接豐收。

生肖鼠

對於屬鼠的朋友而言，過去一段時間或許面臨挑戰，現在將迎來成果，過往的努力將轉化為實際財富，創意點子更有望帶來額外收入，整體財運呈現快速增長趨勢。

生肖龍

屬龍者上半年沉潛許久，年底將迎來職場重要轉機！12月將有貴人從旁協助，無論是來自主管的提攜，或是新合作夥伴的支持，都將使工作進展更為順遂，職務晉升與薪資調漲指日可待。

生肖馬

屬馬者在12月能把握時機，積極向外拓展業務，或參與出差商談，親力親為奔波將化為實質收益，帶來豐厚的財務回報。儘管過程可能勞碌，但可觀報酬會讓屬馬的朋友感到相當值得。

生肖豬

屬豬者在歲末時分，無需操勞就可迎來財富，過去的債務有望清償，或先前的投資將帶來意想不到的分紅，在12月可享受到相對輕鬆的財富增長。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

酸菜魚退燒？東區吾二「掛布條」收攤、連鎖叁加叁「全關」

周末短暫回暖！這天恐迎首波大陸冷氣團

先喝道開出特獎發票！幸運兒95元買飲料爽中200萬

