4男星重現陽帆「白臉妝」嚇壞白冰冰：這樣很恐怖

台一線東諺（左起）、明亮、曾瑋中、台一線阿玟，向第一代地球花美男陽帆致敬。（圖／民視提供）





由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》本週企劃「經典復古青春舞曲」，邀請影歌視三棲的國民暖爸楊慶煌及八點檔女神賴慧如，兩個一出場合唱〈為何你愛著別人〉，楊慶煌渾厚嗓音以及深情眼神，一代小生氣勢非凡。

節目中楊慶煌展唱功演唱〈一支小雨傘〉時，晚輩歌手莊振凱、曾瑋中、蔡亞露、明亮、麗小花、蔡多多，更是自願組隊伴舞，超高等級「歌手伴舞團」跟一代小生致敬，臨時練舞雖然錯拍不斷但誠意十足，讓楊慶煌嚇到這規格太厲害，陽帆還搞笑說第一個拿雨傘遮臉衝出來的莊振凱，讓人誤以為是沈文程來伴舞，實在太像讓全場笑翻。

楊慶煌、賴慧如同台合唱。（圖／民視提供）

賴慧如則以一襲亮片西裝小露北半球，白冰冰盛讚賴慧如〈含淚跳恰恰〉以及跟郭忠祐合唱〈甘有速配〉音準以及身段都氣勢非凡，在八點檔每次都超齡演「阿嬤」，從小吃苦長大堆積出人生歷練。

節目這次主題經典復古舞曲，更是大手筆請來「四位陽帆」塗上白臉妝向偶像鼻祖致上最高敬意，曾瑋中、明亮、台一線阿玟、東諺演唱〈愛的迷惑〉，四位歌手提到因為復古舞曲最經典就是第一代花美男陽帆，這次花時間裝扮要詮釋這一段，沒想到一出場爆笑連連，讓白冰冰說：「你們知道這樣很恐怖嗎？」，阿玟也說四個人化好妝還互相看了一下，笑問對方「走了多久」，四人提到這個妝真的只有當年「地球最帥花美男」陽帆才能駕馭。



