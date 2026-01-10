4男網紅喊「會去看外流片」！遭百萬YTR點名嗆爆

娛樂中心／楊佩怡報導

網紅頻道「ㄧ火ㄧ木三個水」日前PO出一段影片，裡面有3名男子針對「假設你朋友被外流，你會去看嗎？」的問題做出回應。然而3名男子卻用輕蔑的語氣表示會好奇想看，影片曝光後立刻引來大批網友撻伐，被罵後便立刻下假影片，讓百萬YTR「中指通」忍不住開嗆：「嗆完直接關帳號，有那麼脆弱嗎。超級可悲」。





影片中的女生詢問後方男生們「假設你朋友被外流，你會去看嗎？」。（圖／翻攝自Threads）

「ㄧ火ㄧ木三個水」日前在社群上PO出一段具爭議的影片，畫面中女生詢問「假設你朋友被外流，你會去看嗎？」，A男先說「我會好奇，為什麼不會（去看）？」，B男則馬上表示贊同「我會去看」，C男也跟著舉手同意，D男甚至說「我外流我甚至分享給他」，女生則反駁說「可是女生會覺得不舒服啊，我已經被外流了，結果還要被男生朋友看」。A男則認為「又不一定只是因為色...有可能是想說看是什麼情況被偷拍，關心她」，女生直言「我覺得是有沒有尊重那個人的感受」，然而D男卻說「對一部影片，看完是尊重」。

影片中的4名男生聽完問題後，興奮的說「我會好奇」、「我會去看」，引來網友撻伐。（圖／翻攝自Threads）

影片曝光後，立刻引發網友炎上，百萬YTR「中指通」也特別留言開嗆：「外流不是A片，外流不是A片，外流不是A片，外流就是犯罪，還在『對一部影片看完是尊重』 尊你老師啦」，「真的最討厭的就是那種把看外流跟看合法販售的作品比在一起的咖小，讓一般看片的觀眾整天被污名化，這次大談外流」。

甚至還有一名男聲稱「對一部影片，看完是尊重」，讓百萬YTR忍不住點名開嗆。（圖／翻攝自Threads）

「ㄧ火ㄧ木三個水」見爭議持續延燒，便將影片下架並發出道歉聲明，「我們會為了我們的輕率、不成熟與造成的傷害買單。 在此要向各位以及所有合作夥伴說聲對不起。 以及，再次向所有因為這支影片感到不舒服、受傷或失望的人，致上最深的歉意。對不起」。不過網友還是不買單，紛紛開轟「已經沒救了，他們未來的女友最好都看看那支片」、「坐著還拿稿，完全跟家寧道歉一模一樣，毫無誠意」、「女生不用道歉吧！她有夠無辜」、「真的可以解散了，回饋社會最好的方式就是別再拍了」、「道歉也無法挽回你們當初說的那些心裡話」。









《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。

