4省道路段災阻 台9丁線蘇澳至東澳估13日搶通
（中央社記者黃巧雯台北12日電）受颱風鳳凰影響，交通部公路局表示，目前有4處省道路段災阻，包括花蓮縣秀林鄉台8線豁然亭、宜蘭縣台9丁線蘇澳至東澳、台東縣海端鄉台20線向陽至利稻等路段，預計明天搶通。
颱風鳳凰來襲，公路局發布新聞稿指出，截至今天傍晚5時30分止，仍有4處省道路段災阻。
公路局指出，花蓮縣秀林鄉台8線157K+700（豁然亭路段）邊坡持續性落石雙向阻斷，機具已在現場待命搶修，預計明天下午3時搶通。
宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K至16K+900（蘇澳至東澳路段）因土石流坍方雙向阻斷，公路局預計明天下午2時搶通。
此外，公路局表示，台東縣海端鄉台20線149K+110至171K+500（向陽至利稻）的150K+100、155K+100等兩處發生邊坡坍方，造成雙向道路阻斷，預計明天上午8時搶通。
至於花蓮縣光復鄉台9線228K+500至236K+500（馬太鞍溪河床臨時便道）南下及北上便道遭水流淹沒，公路局表示，將視水退確認災情後，評估搶通時程。
公路局表示，將持續監控颱風動態，發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。
公路局呼籲，在颱風豪雨期間，山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，用路人若非必要，請勿進入山區道路；並提醒用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程，預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。（編輯：吳素柔）1141112
