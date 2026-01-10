4秒撞臨停…翻肚燒成火球畫面曝！肇事者噴1殘渣 警方建請聲押

記者簡榮良／新北報導

人命在他眼中，輕如鴻毛！新北市三重區今（10）日下午17時許發生一起嚴重車禍，一輛由25歲李男駕駛的自用小客貨，不偏不倚高速撞上臨停路邊的48歲林男，撞擊力道將林男連人帶車甩去撞護欄翻車，李男引擎蓋燒成火球，現場一片混亂。李男神情恍惚，警方在現場發現他遺留的煙彈殘渣，經確認為二級毒品依托咪酯，警方依毒品危害防制條例、公共危險罪移送法辦，並建請檢察官聲押。

一輛由25歲李男駕駛的自用小客貨，不偏不倚高速撞上臨停路邊的48歲林男，撞擊力道將林男連人帶車甩去撞護欄翻車，李男引擎蓋燒成火球。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區環河北路三段與三信路口，今日下午17時24分，驚傳一起交通事故致車輛起火意外。經了解，48歲林男駕駛自用小客車臨停於環河北路三段往蘆洲方向，遭25歲李男駕駛自用小客貨從後方猛力追撞，林男連人帶車被甩向堤防撞上護欄後翻車，而李男則是引擎蓋起火，現場滿地零件碎片，還好當時沒有路過機車騎士，否則後果難以想像。林男全身擦挫傷、李男手臂輕微擦傷，詳細肇事原因尚待釐清中。

現場滿地零件，還好當時沒有路過的機車騎士，否則後果難以想像。（圖／翻攝畫面）

筆直的道路是什麼原因撞成這樣？員警在事故現場發現李男所丟棄的第二級毒品依托咪酯菸彈殘渣1顆，隨即對李男施作唾液快篩，呈毒品陽性反應，立即依法逮捕，並製單扣車實施人車分離。全案訊後將李男依毒品危害防制條例、公共危險罪移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

員警在事故現場發現李男所丟棄的第二級毒品依托咪酯菸彈殘渣1顆，隨即對李男施作唾液快篩，呈毒品陽性反應。（圖／翻攝畫面）

