4秒誇張片／雪隧黑車飆速近百 「狂貼前車」網怒了：遲早被收走

有用路人在網路抱怨，自己在限速90公里的雪山隧道裡，都已經開到時速97公里了，還是被後方的車輛緊貼屁股。（圖／翻攝自爆料公社臉書）





開車上路保持安全行車距離是基本常識，在隧道裡更是如此，不過有用路人在網路抱怨，自己在限速90公里的雪山隧道裡，都已經開到時速97公里了，還是被後方的車輛緊貼屁股，並公布4秒逼車影片，讓網友都怒了，直呼這種開法「遲早會被收走」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，寫下「速限90都已經開97了....雪隧裡面貼這麼近！你想違規不會自己變換車道，不要影響正常使用道路駕駛的人好嗎！」並附上4秒鐘的影片，可以看到後方的黑色車輛緊緊貼著車主的車屁股，非常危險。

影片引發網友熱議，「支持檢舉，都已經開限速的極限了」「那麼愛跟，我一定用最低限度」「未保持安全距離可以舉發的」「最白爛開車我開貨車會先降檔，還不會有煞車燈弄他一波！」「遲早會被收走」「這個能連續開罰吧」，也有人建議，遇到這種駕駛保持正常時速、定速開就好了，反正對方跟這麼緊會收到罰單。

根據雪山隧道行車安全規定，在正常情形下，小型車應保持50公尺以上之行車安全距離，大型車應保持100公尺以上之行車安全距離；如因隧道內道路壅塞、事故或其他特殊狀況導致車速低於每小時20公里或停止時，所有車輛仍應保持20公尺以上之安全距離，違者可處3000元至6000元罰鍰。

