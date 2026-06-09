4秒連爆11次! 新竹便當店疑瓦斯外洩氣爆奪2命
地方中心／黃兆康 新竹報導
新竹市高翠路一家便當店，（9）日凌晨疑似瓦斯外洩引發氣爆，短短4秒至少發生11次爆炸，巨大威力重創整條街，造成兩死兩傷。住三樓的便當店老闆受傷，隔壁麵包店的夫妻檔也在睡夢中慘遭倒塌磚牆壓死。據了解，便當店今年初才開幕，一樓堆放四瓶瓦斯桶，加上天然瓦斯管線，氣爆原因仍需進一步釐清。
便當店爆炸瞬間發出轟天巨響，短短四秒鐘，竟然連續爆炸，出現11道火光，門窗玻璃噴飛四散，現場揚起陣陣白煙，另一個角度看，寧靜的馬路上，民宅發生氣爆後，隨後瞬間亮起火光，煙霧瀰漫，而從附近民宅九宮格監視器，更可以看到強大爆炸威力，把天花板直接炸飛，第一時間傳出有人受困。救護人員vs.民眾「有沒有人受傷沒有出來，那邊那邊有人。」
氣爆造成兩死兩傷 隔壁麵包店夫妻檔睡夢中遭壓死（圖／民視新聞）
警消趕到現場，逐一救援，陸續從民宅內，救出四名傷患，一共造成兩死兩傷。當地里長郭朋鑫表示「爆炸點應該是便當店這裡，旁邊麵包店，是受它的波及這樣。」凌晨3點52分，新竹市高翠路一間便當店，驚傳爆炸聲響，初步了解，這家便當店年初才開幕，，疑似瓦斯外洩釀成氣爆，幾乎把民宅炸出一個大洞，建築物嚴重受損，附近住戶表示「原本是賣羊肉爐收掉了，現在是變便當店，（所以今年才剛開的），對今年剛開的。」
疑便當店瓦斯外洩釀氣爆 一共造成兩死兩傷（圖／民視新聞）
店內堆放四支桶裝瓦斯瓶，加上天然瓦斯管線，疑似瓦斯外漏發生爆炸，而隔壁麵包店負責人夫妻檔，住在二樓，睡夢中慘遭倒塌牆面壓死，而便當店三樓的古姓負責人，臉部撕裂傷，至於隔壁民宅1樓住戶，肢體擦挫傷。新竹市消防局局長李世恭表示「因為爆炸威力很大，它跟隔壁戶就是一個磚牆，磚牆的倒塌，去壓到隔壁戶的一對夫妻，正在睡覺的夫妻，我們救出來就已經，沒有呼吸心跳了。」消防人員初步推測，如只有1個瓦斯桶外洩，應不至於造成如此強大威力氣爆，不排除前一晚店家休息後，沒有察覺瓦斯外洩，導致瓦斯蓄積在整個屋子，才會造成如此嚴重氣爆。但確切氣爆原因，仍有待後續鑑定進一步釐清。
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