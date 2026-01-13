4種茶喝錯小心致癌！這樣泡茶避免喝到農藥

喝茶好處多，許多人也將茶飲視為日常生活的一部分。然而，減重專科醫師邱正宏在其網路節目中指出，有4種茶最好不要飲用，因為它們可能對身體造成危害。邱醫師呼籲大家在選擇茶飲時要特別留意，以免影響健康。

儲存不當的隔夜茶不宜飲用

邱正宏表示，儲存不當的隔夜茶是第一種不建議飲用的茶類。傳統上，人們多半使用熱水沖泡茶葉，待茶湯降至室溫後飲用。若這類室溫的茶放置一夜，在細菌作用下很容易變質，茶湯可能出現混濁、酸味等異狀。飲用變質的隔夜茶容易引起腸胃不適，故不宜飲用。

不過，邱正宏也提到，現在泡茶方式較以往多元，例如他本人偏好冰泡茶。使用保冷水壺，先以熱水沖泡茶葉並倒掉第一泡茶湯，再加入冰水續泡。這種冰泡或冷泡的方式泡製的茶，隔夜後仍能維持冰涼爽口的口感，且茶湯澄清透明，品質穩定，適合飲用。

農藥殘留超標茶葉潛藏健康疑慮

農藥殘留超標的茶葉是邱正宏提到的第二種不宜飲用的茶。他指出，為防治蟲害，茶農在種植過程中可能施用農藥，但並非每位茶農都會嚴格把關茶葉品質，因此難保市售茶葉皆無農藥殘留疑慮。

邱正宏建議，為降低農藥殘留風險，泡茶時可先以熱水沖泡並倒掉第一泡茶湯。水溶性農藥可藉由高溫溶出並去除；脂溶性農藥則會因熱水浮出油脂，去除第一泡茶湯有助減少農藥殘留量。此外，選購茶葉時，以通過農藥檢驗、取得產銷履歷證明的知名茶商為佳，但仍需留意相關食安訊息，以確保飲茶安全。

發黴變質茶葉含有毒素勿飲用

第三種不宜飲用的茶是發黴變質的茶。邱正宏表示，發黴的茶葉可能含有黃麴毒素，變質茶葉則可能含有細菌毒素，這些毒素對人體健康有極大危害，尤其會嚴重損傷肝臟，因此發黴變質的茶葉絕對不能飲用。

民眾可藉由觀察茶湯色澤判斷茶葉品質，正常的茶湯應呈現澄清透明的茶色，而非混濁不清。此外，聞聞茶湯氣味，若有腐壞異味而非茶葉清香，也不宜飲用。邱正宏提醒，飲用任何食品前，觀察色澤、嗅聞氣味是基本且必要的步驟。

濃茶中咖啡因單寧酸過量有損健康

最後一種不建議飲用的是濃度過高的茶。邱正宏解釋，儘管濃茶的兒茶素含量較高，但濃茶中的咖啡因、單寧酸、茶鹼含量往往也偏高，過量攝取可能引發心悸、失眠、焦慮、頭痛等症狀。

此外，茶鹼和單寧酸會刺激胃黏膜，導致胃酸分泌過多，引發胃部不適，尤其容易惡化胃食道逆流；單寧酸還會抑制鐵質吸收，不利貧血患者、孕婦及發育中青少年的健康。因此，濃茶飲用量宜適中，避免過量。

