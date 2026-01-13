4種茶喝錯小心致癌！這樣泡茶避免喝到農藥
喝茶好處多，許多人也將茶飲視為日常生活的一部分。然而，減重專科醫師邱正宏在其網路節目中指出，有4種茶最好不要飲用，因為它們可能對身體造成危害。邱醫師呼籲大家在選擇茶飲時要特別留意，以免影響健康。
儲存不當的隔夜茶不宜飲用
邱正宏表示，儲存不當的隔夜茶是第一種不建議飲用的茶類。傳統上，人們多半使用熱水沖泡茶葉，待茶湯降至室溫後飲用。若這類室溫的茶放置一夜，在細菌作用下很容易變質，茶湯可能出現混濁、酸味等異狀。飲用變質的隔夜茶容易引起腸胃不適，故不宜飲用。
不過，邱正宏也提到，現在泡茶方式較以往多元，例如他本人偏好冰泡茶。使用保冷水壺，先以熱水沖泡茶葉並倒掉第一泡茶湯，再加入冰水續泡。這種冰泡或冷泡的方式泡製的茶，隔夜後仍能維持冰涼爽口的口感，且茶湯澄清透明，品質穩定，適合飲用。
看更多：隔夜茶能喝嗎？隔夜茶會致癌？中醫授隔夜茶3妙用，保健效果好
農藥殘留超標茶葉潛藏健康疑慮
農藥殘留超標的茶葉是邱正宏提到的第二種不宜飲用的茶。他指出，為防治蟲害，茶農在種植過程中可能施用農藥，但並非每位茶農都會嚴格把關茶葉品質，因此難保市售茶葉皆無農藥殘留疑慮。
邱正宏建議，為降低農藥殘留風險，泡茶時可先以熱水沖泡並倒掉第一泡茶湯。水溶性農藥可藉由高溫溶出並去除；脂溶性農藥則會因熱水浮出油脂，去除第一泡茶湯有助減少農藥殘留量。此外，選購茶葉時，以通過農藥檢驗、取得產銷履歷證明的知名茶商為佳，但仍需留意相關食安訊息，以確保飲茶安全。
看更多：喝茶要「喝對」才能享受到4好處！中醫教你這時候是「黃金喝茶時間」
發黴變質茶葉含有毒素勿飲用
第三種不宜飲用的茶是發黴變質的茶。邱正宏表示，發黴的茶葉可能含有黃麴毒素，變質茶葉則可能含有細菌毒素，這些毒素對人體健康有極大危害，尤其會嚴重損傷肝臟，因此發黴變質的茶葉絕對不能飲用。
民眾可藉由觀察茶湯色澤判斷茶葉品質，正常的茶湯應呈現澄清透明的茶色，而非混濁不清。此外，聞聞茶湯氣味，若有腐壞異味而非茶葉清香，也不宜飲用。邱正宏提醒，飲用任何食品前，觀察色澤、嗅聞氣味是基本且必要的步驟。
看更多：康普茶保護心血管穩定血糖！康普茶DIY怎麼做？1關鍵注意
濃茶中咖啡因單寧酸過量有損健康
最後一種不建議飲用的是濃度過高的茶。邱正宏解釋，儘管濃茶的兒茶素含量較高，但濃茶中的咖啡因、單寧酸、茶鹼含量往往也偏高，過量攝取可能引發心悸、失眠、焦慮、頭痛等症狀。
此外，茶鹼和單寧酸會刺激胃黏膜，導致胃酸分泌過多，引發胃部不適，尤其容易惡化胃食道逆流；單寧酸還會抑制鐵質吸收，不利貧血患者、孕婦及發育中青少年的健康。因此，濃茶飲用量宜適中，避免過量。
看更多：4種錯誤喝茶方式等於慢性自殺！這茶葉千萬別用紫砂壺沖泡 很傷健康
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／邱正宏醫師
更多健康2.0報導
口腔太髒恐致「癌王」風險增3倍！ 研究點名「念珠菌」與癌變風險相關
爸直腸癌逝檢場驚見5公分大腸腫瘤！大腸癌遺傳高4倍？這樣吃防癌最保命
攝護腺癌荷爾蒙治療沒效？「鎦-177」放射標靶治療 6旬男獲新轉機
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
早餐空腹喝「這類飲品」恐養出大腸癌 醫示警：像每天潑酸腐蝕
早餐來一杯含糖飲料，也許可以讓你…民報 ・ 15 小時前 ・ 2
耳垂出現「一條線」是奪命符？醫揭「高膽固醇3徵兆」 大增心梗風險
膽固醇過高通常沒有明顯症狀，所以有些人高膽固醇數年，但都不自知。新光心臟科醫師陳冠任提到，膽固醇不全是壞東西，重點在於好膽固醇與壞膽固醇的比例。民眾可從臉部3徵兆看出膽固醇是否飆升，例如耳垂出現摺痕，或是眼皮冒出黃色斑塊。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
早餐吃水果、咖啡錯了？專家推「1飲品」飽到下午：還能穩血糖
上班族工作忙碌，早餐時常簡單解決，尤其喜歡喝黑咖啡或是水果。不過振興醫院提醒，這個看似俐落的早餐，可能會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
營養師自己都不碰！「9種健康零食」比甜點還糟 優格、小麥吐司都上榜
想吃得健康，卻常常越吃越困惑？低脂、全麥、天然、能量補給……這些看似加分的關鍵字，往往讓人誤以為選對了零食，但實際翻開成分表，真相可能完全不同。營養師指出，不少被視為健康零食的食品，其實含糖高、纖維少，甚至高度加工。若長期當作日常點心，不但無法幫助健康，反而可能讓糖分與熱量悄悄超標。以下是9種最容易被誤會的「健康零食」。 1、 調味優格別被「低脂」「無脂」迷惑。只要是調味優格，往往含有大量添加糖。有研究發現，一杯草莓優格的含糖量，甚至與香草冰淇淋相當。建議選擇原味無糖優格、自己加新鮮水果。 2、小麥吐司小麥麵包本身不差，問題在於標示。若包裝未清楚寫「100%全麥」，很可能只是白麵包加少量小麥粉。建議每片至少要有2公克膳食纖維。 3、脫脂牛奶把脂肪全部拿掉，反而讓飽足感下降。全脂乳製品更能延長飽足感，也較不容易嘴饞。 4、低熱量沙拉醬市售沙拉醬本來就容易高糖、高鈉，「低熱量」版本往往加入更多人工添加物。最簡單的健康選擇，其實是橄欖油加醋。 5、格蘭諾拉（燕麥脆片）許多格蘭諾拉其實是加了大量糖與油的餅乾型零食，建議用堅果、種子取代更實在。 6、能量棒多數能量棒的糖、油與添加物含量，與甜點相常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 3
她吃20年「這早餐」 竟得巨大肝癌轉移肺臟！醫揭真相驚：太危險
北市衛生局近日驗出知名品牌花生醬「黃麴毒素超標」，已要求相關業者下架商品，也引發不少民眾擔憂黃麴毒素造成的危機。對此，劉博仁醫師透露，曾有一名女患者沒有飲酒習慣、無肝炎症狀，結果竟被驗出巨大肝癌，一查才知道，原來她過去20年早餐天天吃「花生醬吐司」！三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
菠菜配豆腐會長結石？一起吃更安全 醫揭「4類食物」才是元凶
許多長輩認為「菠菜配豆腐會長結石」，但事實並非如此。營養醫學專家劉博仁提到，菠菜搭配豆腐不會增加結石風險，兩者同時攝取時，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」，腸道無法吸收，直接隨糞便被排出，而結石往往發生於食用大量高草酸食物，對此分享「4類高草酸食物」，若反覆出現結石或不明原因關節痛，飲食需格外留意。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
牛奶不能配這4種食物！ 「穀片也上榜」恐干擾鈣吸收、引發結石
牛奶一向被視為健康食品代表，但其實它並非適合與所有食物一起吃！韓國媒體《健康朝鮮》整理多項研究指出，牛奶雖含豐富鈣質與蛋白質，但與特定食材同時攝取時，可能因化學反應影響營養吸收，甚至對消化系統造成負擔。該媒體列舉四大類不宜與牛奶共食的食物，提醒民眾注意飲食搭配。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
婦「靠飲食控制不吃藥」糖化血色素6.3%降至5.5%
心臟內科醫師劉中平分享一名67歲女子的案例，患者透過嚴格飲食控制，成功將糖化血色素從6.3%降至5.5%正常範圍，降幅超過12%，過程中完全沒有使用藥物。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
超級食物回歸！每天吃蛋竟能減壓抗老 專家示警：配「這食材」恐破功
美國健康網站《Prevention》近期刊登營養師勞倫·馬納克（Lauren Manaker）的實測報告。她連續7天每天食用一顆雞蛋，發現身體出現精力充沛、飢餓感大幅降低等正向變化。馬納克指出，雞蛋富含優質蛋白質及膽鹼，且適量攝取並不會顯著增加健康成人的心血管風險，但建議特殊族群仍需諮詢醫師。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 2
煮了比生吃更營養？網傳5種水果有這種特性 營養師逐一破解
水果通常生吃，有港點會拿水梨燉甜湯來潤肺，阿嬤的保健祕方裡也會在秋冬拿橘子進火爐烘烤，有助止咳化痰。近日一影音宣稱5種水果要煮了吃，營養價值翻倍，真有這麼神奇嗎？請看專家解讀。 加熱對茄紅素佳健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
44歲男長期血便「自行判斷」痔瘡 延誤就醫一照竟是大腸癌
【記者鮮明／台中報導】台中市1名44歲男性因長期解血便卻未特別在意，起初自行判斷為痔瘡而未積極就醫，近期因症狀持續未改善，在家人催促下前往衛福部豐原醫院腸胃科求診。醫師發現患者有大腸癌相關家族史，經以大腸鏡檢查發現腸道內有約3公分之腫瘤性病灶，外觀高度懷疑惡性，並合併內痔出血情形，後續已安排病理切片檢查，並安排腫瘤切除。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
名醫吃臭豆腐讚「搭泡菜、蒜泥」超聰明 揭健康吃方法
臭豆腐是台灣代表性的小吃之一，醫師劉博仁透露，自己在逛深坑老街時，「破戒」品嚐了一份久違的臭豆腐，並指出，臭豆腐附上的台式泡菜其實是相當有智慧的搭配，高麗菜富含纖維能稍微延緩油脂吸收，若能多加蒜泥，更能利用其強大的抗氧化力，抵銷部分高溫烹調帶來的負面影響。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
48歲女「早餐只喝粥」仍瘦不下來！一換菜單30天瘦4kg 減重不挨餓秘訣公開
一位48歲的女性分享了她的減重經驗。她身高167公分，初始體重66.5公斤，為了減重試過各種方法：早上只喝粥、中午飯減半，但體重始終不動。她困惑地問營養師：「為什麼吃這麼少還瘦不下來？」姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 2
25歲女首踩飛輪狂操！竟解「茶色尿、大腿腫」醫示警：恐腎衰危及生命
運動風氣盛行，許多年輕人選擇參加飛輪、健身等團體課程，但若缺乏運動習慣，一開始就進行高強度訓練，恐怕會對身體造成嚴重傷害。新竹一名年輕女性病人，第一次參加飛輪運動後，出現茶色尿液與大腿嚴重腫脹，經檢查確診為急性橫紋肌溶解症。醫師提醒，沒有固定運動習慣的族群，應循序漸進，不可勉強，否則嚴重時可能導致腎臟衰竭，甚至危及生命。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3
瘦瘦針別亂打！醫示警「1纇人」：健康風險飆3倍
生活中心／張予柔報導近年來「瘦瘦針」與快速減重方式興起，不少民眾為追求變瘦，達到自己的理想體重而選擇嘗試。不過醫師提醒，醫學界近年累積的大型研究顯示，過瘦（BMI＜18.5）的人健康風險反而高出3倍，過度追求輕盈可能是健康警訊，而非健康象徵。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
赴日注意！日本通報「蜱蟲病」創歷史新高 恐致器官衰竭亡
日本近年以蜱蟲為媒介的傳染病「發熱伴血小板減少症候群（SFTS）」疫情快速擴散。日本國立健康危機管理研究機構公布最新速報數據顯示，2025年全國SFTS通報患者達191人，較2023年增加50人以上，刷新歷史紀錄。這種經帶有病毒的蜱蟲叮咬而感染的疾病，若病情惡化可能出現血小板急遽下降、出血不止、意識障礙等症狀，甚至有致死風險。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
「她總是一個人偷偷吃完所有食物…」，認識暴食症，別再以為只是嘴饞
小林最近發現女友經常在家偷偷吃大量食物，吃完後情緒低落、自責不已，起初他以為只是女友「愛吃」或「偶爾貪嘴」，直到看到心理健康文章才驚覺，這可能不是單純的飲食習慣，而是一種真正的精神疾病——暴食症（Binge Eating Disorder, BED）。 精神科醫師、台灣華人身心倍思特協會理事長、精神健康基金會精神健康指數組召集人、公共衛生醫學博士/臨床教授楊聰財指出，暴食症是一種正式列入精神疾病的飲食疾患，核心不是「吃得多」，而是「吃時失去控制」。 暴食症不是愛吃，而是失控的心理困境「你可能會以為她只是嘴饞、貪吃，但如果這種吃飯模式反覆出現，並且伴隨著強烈的自責和羞愧感，就有可能是暴食症的徵兆。」楊聰財指出，暴食症並非只是單純的吃太多，而是一種精神與行為失控的疾病，其判斷的重點不在食物的量，而在個體的心理痛苦與生活功能是否受到影響。 暴食症的主要特徵包括以下幾點：1.在短展的時間，例如兩個小時之內，攝取超過一般人吃得下的食物分量。 2.吃東西的過程當中，無法停止下來，或是無法控制食物種類與份量。 3.暴食行為發生之後，通常會伴隨著強烈的自責、羞愧、厭惡自己或情緒低落。 4.沒有像暴食—常春月刊 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
多款海苔爆重金屬超標！ 吃到怎麼辦？做3件事、補3營養素、3情況就醫評估
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文海苔是許多人相當喜愛的零嘴，也是過年送禮的熱門選項，但近期卻爆出有多款韓國進口的海苔，標榜嬰幼兒可食用、有機、低鈉，但經第三方檢驗卻發現有鎘、鉛等重金屬超標的情形。臺北市立聯合醫院婦幼院區小兒科主治醫師鄭彥辰建議掌握3原則降低風險，補充3營養素也可降低重金屬的傷害。重金屬需注意的是長期累積風險 嬰幼兒對重金屬更敏感重金屬吃多了會對身體器官和系統造成多種影響，尤其嬰幼兒更要特別小心。鄭彥辰醫師指出，嬰幼兒對重金屬更加敏感，原因包含：腸道吸收率較高：嬰幼兒對鈣、鐵、鋅等需求大，重金屬可能藉由相同通道被吸收。血腦屏障尚未成熟：鉛等神經毒性物質更可能影響發育中的大腦。排泄、代謝能力未成熟：腎臟清除較慢，暴露後更容易累積。不過，鄭彥辰醫師認為，面對食安事件時民眾不必太過恐慌，重金屬不是吃到一次就需要送急診或立刻抽血，多數孩子即使食用過通常也不會急性中毒，真正需要重視的是低劑量、長期、反覆攝入造成的慢性累積風險，可能會影響嬰幼兒的神經系統、腎臟功能與骨骼生長等。如何避免重金屬慢性累積風險？ 先停用、再分散、補營養因此，現階段最重要的是避免未來風險持續增加KingNet 國家網路醫藥 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
冬天睡再久還是累？醫師曝門診常見「3大疾病」：很多人早中招
寒流一波波來襲，早晚氣溫寒冷，讓不少民眾直呼「天氣冷比較好睡」，但耳鼻喉科醫師 蔡明劭提醒，低溫反而可能讓某些健康問題悄悄惡化，蔡明劭指出，近期門診中明顯發現，有三類耳鼻喉問題在冬天特別容易找上門，不僅影響呼吸道健康，也直接衝擊睡眠品質，提醒民眾務必提高警覺。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
66歲婦產科名醫「硬舉」200公斤奪牌！肌肉不退化怎麼辦到的？每週只練2小時、飲食菜單曝光
「變老」不一定與「衰弱」劃上等號！66歲的嘉義婦產科名醫洪英俊，上月底（2025/12）參加由健身業者舉辦的年度「聖誕老人硬舉大賽」，以硬舉200公斤奪下男子60~69歲組第3名，證明即使上了年紀，肌肉也能越練越強！幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 發表留言