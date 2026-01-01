4種錯誤喝茶方式等於慢性自殺！這茶葉千萬別用紫砂壺沖泡 很傷健康

喝茶是很多人生活的一部分，跟咖啡控一樣，一天不能沒有茶，既是生活態度，還助養生。不過，如果喝得不正確，隨時養生變養病，愈喝愈傷身！焙茶師提醒4個喝茶禁忌不要犯，因為錯誤喝法等於慢性自殺！

4種錯誤喝茶方法，養生變養病

焙茶師兼茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》分享了4個常見的喝茶禁忌，認為這些錯誤飲用方法危害健康，提醒大家一定要注意！

空腹喝茶

不少人都會在早上先來一杯茶，尤其是濃茶，認為茶味愈濃，口感愈好。不過，焙茶師說，老茶客耐受性較強，可能沒什麼問題，但對於喝茶新手來說，非常不推薦空腹喝茶。因為經過一晚時間，腸胃內的食物已經差不多消化完了，這時候喝茶，茶葉當中的咖啡因和茶鹼會刺激胃黏膜，增加胃酸分泌，導致胃痛、噁心，甚至頭暈、周身無力等低血糖症狀。

紫砂茶壺泡綠茶

紫砂茶壺是不少老茶客的心頭好，是泡茶的絕配，能誘發出茶葉的香氣、提升茶的口感。因為紫砂壺保溫性高、氣孔結構會吸附茶香，而且紫砂壺材質亦能軟化水質，使茶湯更順滑，適合沖泡普洱茶、烏龍茶等發酵茶。

但若用紫砂壺泡綠茶，則另作別論。因綠茶葉相對鮮嫩和清淡，若長時間處於高溫下，不僅會破壞綠茶的鮮爽口感和香氣，還會流失營養。加上市面的紫砂茶壺品質參差，若不慎買到劣質的紫砂茶壺，也會對健康造成影響。

以茶解酒

茶含咖啡因成分，尤其濃茶具提神作用，因而令不少人誤會，以為酒醉後喝一點茶有助解酒，但這觀念完全錯誤，酒後喝茶不但不能解醉，更大大危害健康。因為茶葉中含咖啡因，加上酒當中的酒精都會刺激心臟，令我們心跳加速，如果喝太多的酒，再喝大量的茶，只會加重心臟負擔，尤其對於有心腦血管疾病的人，更有致命的風險。因此，喝酒後最好還是喝溫水，稀釋體內的酒精濃度。

飯後即喝茶

不少長輩都愛飯後喝杯濃茶，消化積食、減油膩。可是，茶葉中有種叫鞣酸的成分，會與食物中的蛋白質、鐵質、鈣質產生化學反應，形成一些沉澱物，反而會令腸胃不易消化，引致腹脹或消化不良。長期如此，有可能會影響鐵、鈣吸收，導致缺鈣或缺鐵性貧血。建議若飯後喝茶，最好相隔半小時至1小時後才喝，以免影響消化和營養的吸收。

泡茶步驟

按中國最早的茶學著作陸羽《茶經》記載唐代的煎茶流程，無論對茶具、煮水、分茶、品茗都非常講究，以水為母、茶為本、器為友。現今簡化了部分程序，歸納出以下的泡步驟：

溫杯：以熱水沖燙茶壺、茶杯，提升溫度，潔淨茶具。 投茶：按茶葉種類放入適量茶葉，如烏龍茶7克／120毫升水、綠茶3克／150毫升水。 醒茶（適用普洱、老茶）：快速注入熱水，立即倒掉，喚醒茶葉。 沖泡：水溫各有不同，綠茶適合80°C、烏龍茶95～100°C、紅茶90°C。 手法：高沖激香如烏龍茶，低緩注水如綠茶。 出湯：前幾泡快速如10～30秒，後逐泡時間可延長。每次茶湯需倒淨，避免久浸苦澀。 品飲：熱嗅香、觀湯色、小口啜飲，感受回甘。

文章授權轉載自《香港01》。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

