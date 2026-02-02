「4種食物」看似平常卻最傷腸道！營養師自己也不敢多吃 五花肉上榜

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

維持良好的腸道環境，有助於促進排便順暢、維持肌膚狀態與支持代謝運作，對健康與生活品質都相當重要。不過，在日常飲食中，其實存在不少會對腸道造成負擔的食物與飲品。對此，日本網站分享，在進行腸道保養時，平時會特別留意、避免過量攝取的食品與飲料。

哪些飲食內容容易讓腸道吃不消？

影響腸道環境的重要原因之一，來自飲食習慣失衡。若經常攝取高蛋白、高脂質的食物（如大量肉類），容易讓腸道中的不利菌叢增加。

此外，長期攝取過多砂糖或人工甜味劑，也可能導致腸道菌相失衡，甚至提高腸道發炎的風險。為了腸道健康，砂糖與人工甜味劑的攝取量，都應適度留意。

營養師為了腸道保養 刻意減量的 4 種食品與飲品

1、五花肉

五花肉在肉類部位中脂質含量特別高，容易成為腸道中不利菌叢增加的原因。若料理時一定要使用五花肉，建議先汆燙，或在拌炒時不額外加油。汆燙不僅能去除多餘油脂，還能留下風味良好的湯汁；拌炒時則可善用肉本身的油脂，減少額外用油。

．調整建議：日常可多選擇里肌、腿肉等脂質較低的「瘦肉部位」。若使用五花肉，記得多一道處理步驟，降低脂質攝取。

2、人造奶油

人造奶油同樣屬於高脂質食品，其中可能含有過量攝取後對健康不利的反式脂肪酸。雖然價格相對親民，但健康並不能用價格衡量。

．調整建議：盡量選擇奶油或椰子油替代。市面上也已有標示反式脂肪酸含量較低的人造奶油，購買時建議仔細查看營養標示。

3、提神飲料

提神飲料通常含有大量咖啡因。咖啡因雖可能暫時促進腸道蠕動，但若攝取過多，因利尿作用反而可能讓體內水分不足，影響排便狀態。此外，咖啡因屬刺激性成分，也容易增加腸胃負擔。部分提神飲料的咖啡因含量，甚至高於數倍咖啡，需特別留意。

．調整建議：若想提振精神或消除疲勞，可改為「溫開水＋檸檬汁」或「紅茶＋蘋果醋」等帶有微酸風味的飲品，不僅清爽，也較溫和。

4、人工甜味劑

人工甜味劑若攝取過量，可能影響腸道菌相平衡，並讓味覺習慣過度依賴甜味。近年來，許多零食與飲料中都含有人工甜味劑，其中尤以飲料最容易在不知不覺中攝取過量。

人工甜味劑常以「醋磺內酯鉀（Acesulfame K）」、「蔗糖素（Sucralose）」、「阿斯巴甜（Aspartame）」等名稱標示，選購時建議留意成分表。

．調整建議：選擇飲料時，盡量挑選果汁含量100%、非濃縮還原的產品。濃縮還原果汁在加工過程中容易流失風味，往往額外添加糖分或甜味劑。若家中有果汁機或調理機，自製蔬果飲也是不錯的選擇，能避免多餘添加物。

上述食物與飲品並非完全不能食用，但不建議長期或大量攝取。若作為生活中的小享受，每週1-2次適量食用通常無礙。只要在日常飲食中多一分選擇意識，就能為腸道健康累積更多正向支持。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

