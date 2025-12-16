4立法院長首同框！蘇嘉全邀韓國瑜定期聚會

▲立法院前院長游錫堃（右2）新書發表會，四名前後任立法院長首度同框。（圖／陳明安攝，2025.12.16）

[NOWnews今日新聞] 立法院前院長游錫堃今（16）日舉行新書《台灣民主路－書法集》，兩位立法院前院長王金平與蘇嘉全，以及現任院長韓國瑜齊聚一堂，4名立法院長首度同框。蘇嘉全致詞時提到，他與王、游每三個月都會定期聚會，也曾邀約韓國瑜，但韓國瑜婉拒。他再度向韓邀請一起來，「我們的茶敘，不帶任何政治意涵」。韓國瑜笑著拱手致意。

王金平是史上任期最長的立法院長，在他之前的立法院長劉松藩已於2016年底過世。王金平在2016年初卸任立法院長，由蘇嘉全繼任，蘇嘉全任期在2020年2月屆滿，由游錫堃繼任。去年2月，游錫堃雖仍列民進黨不分區立委名單，但因沒選上立法院長，隨即請辭，任期僅一天。

廣告 廣告

蘇嘉全說，今天是目前碩果僅存的四位立法院長同框，他跟王、游過去每三個月都會聚會一次，但韓國瑜從來沒有接受過邀請，他向韓保證，聚會沒有政治意涵，但若常見面，彼此之間的誤會就會降低、減少。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

拒出席總統餐敘挨批「無視憲法」 韓國瑜4句回應：一起守護民主

韓國瑜缺席國政茶敘 卓榮泰罕開砲：無視《憲法》拒絕總統邀請

韓國瑜婉拒賴清德邀約 藍委力挺：擺「鴻門茶」搞清算！玩不膩？