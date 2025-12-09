4米高夢幻聖誕花束盛開 中港大排、鴨母港溝絢爛燈海即將登場
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】溫馨的耶誕佳節將至，新北市政府水利局於新莊中港大排及蘆洲鴨母港溝的行道樹點亮五彩繽紛燈海，並在鴨母港溝萬福廣場打造一座高達4公尺的立體聖誕花束，營造滿滿幸福與溫暖氛圍。燈飾將於12/13（六）17時正式點亮，每天17：00-22：00燈飾亮燈，歡迎市民攜家帶眷前往拍照打卡，共度迷人耶誕時光。
▲中港河廊下設置雲朵造型燈飾相框，成為耶誕氣氛滿滿的必拍景點。
水利局長宋德仁表示，中港大排及鴨母港溝在市府團隊長期整治下，已成為在地居民日常休憩的熱門據點。為迎接浪漫耶誕節，特別在沿線布置多款節慶燈飾。除了五彩燈海外，鴨母港溝文化廣場更設置立體造型聖誕樹與可愛聖誕帽燈飾，讓家人、情侶與朋友都能漫步在繽紛燈影中，享受獨具氛圍的冬季夜景。
水利局表示，今年的耶誕燈飾自12/13（六）起，每天17：00-22：00亮燈。
中港大排河廊沿線行道樹，以柔和淺粉色搭配浪漫深紫色燈串，呈現自然漸層與夢幻光影；鴨母港溝人行道則佈置生動活潑的麋鹿與企鵝燈飾，樹下更有五顏六色的圓錐小聖誕樹，讓整體空間宛如色彩跳躍的聖誕樂園，營造濃厚節慶氣息。
宋德仁補充，無論是新莊中港大排或蘆洲鴨母港溝，皆為新北市最具代表性的親水河廊空間，白天綠意盎然、夜晚光彩奪目，燈影與水面交織成夢幻景致，展現全新河岸風貌，歡迎市民朋友一起來走訪，共同感受最暖心、最浪漫的耶誕氛圍。
