4米高夢幻聖誕花束盛開 中港大排、鴨母港溝絢爛燈海將登場

中港大排河廊下設置雲朵造型燈飾相框，成為耶誕氣氛滿滿的必拍景點。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市水利局為迎接溫馨耶誕佳節，於新莊中港大排及蘆洲鴨母港溝的行道樹點亮五彩繽紛燈海，並在鴨母港溝萬福廣場打造一座高達4公尺立體聖誕花束，營造滿滿幸福與溫暖氛圍，燈飾將於12月13日(週六)17時點亮，歡迎市民攜家帶眷前往拍照打卡，共度歡樂耶誕時光。

水利局長宋德仁表示，中港大排及鴨母港溝在市府團隊長期整治下，已成為在地居民日常休憩的熱門據點，為迎接浪漫耶誕節，在沿線布置多款節慶燈飾，除了五彩燈海外，鴨母港溝文化廣場更設置立體造型聖誕樹與可愛聖誕帽燈飾，讓家人、情侶與朋友都能漫步在繽紛燈影中，享受獨具氛圍的冬季夜景。

廣告 廣告

水利局表示，今年的耶誕燈飾自12月13日(週六)起，每天17點至22點亮燈，中港大排河廊沿線行道樹，以柔和淺粉色搭配浪漫深紫色燈串，呈現自然漸層與夢幻光影；鴨母港溝人行道則佈置生動活潑的麋鹿與企鵝燈飾，樹下更有五顏六色的圓錐小聖誕樹，讓整體空間宛如色彩跳躍的聖誕樂園，營造濃厚節慶氣息。

宋德仁表示，無論是新莊中港大排或蘆洲鴨母港溝，皆為新北市最具代表性的親水河廊空間，白天綠意盎然、夜晚光彩奪目，燈影與水面交織成夢幻景致，展現全新河岸風貌，歡迎市民朋友一起來走訪，共同感受最暖心、最浪漫的耶誕氛圍。

交通資訊，新莊中港大排：捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路2段方向步行約10分鐘；搭乘公車99、299至財源廣場步行約2分鐘，蘆洲鴨母港溝，從捷運蘆洲站1號出口，轉乘公車14、581、806、816、橘16、橘17公車，至「永安里」站下車，步行3分鐘即抵達鴨母港溝；自行開車導航蘆洲永安南路2段及中山二路交叉口。

鴨母港溝人行道樹下有五顏六色的圓錐小聖誕樹。(記者翁聿煌攝)

鴨母港溝文化廣場設置立體造型聖誕樹與可愛聖誕帽燈飾。(記者翁聿煌攝)

中港大排行道樹已披上浪漫耶誕燈飾，呈現自然漸層與夢幻光影。(記者翁聿煌攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

阿姨忘記藥名「畫火柴人」求助 型男藥師秒懂網封通靈王

LTN投票箱》遺產「特留分」將修法 你認為該怎麼改？

2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿

雙北有感！花蓮近海19:24規模5.7地震 最大震度4級

