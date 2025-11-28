4米高巨型裝置藝術厭世貓現身 樂購廣場成為打卡拍照新地標

4米高巨型裝置藝術”厭世的「橘貓重重」”，超厭世表情療癒指數爆表，可望吸引不少貓奴、家庭和情侶們搶先拍照。 （樂購廣場提供）

記者王正平/高雄報導

高雄岡山樂購廣場再添打卡重磅新亮點！深受年輕族群喜愛，以「大橘為重、我不想動」厭世形象爆紅的「橘貓重重」，首次正式南下現身，11月28日至115年1月11日期間，在樂購廣場與大家近距離見面。

厭世橘貓重重以「大橘為重，我不想動；重要的事，交給重重」為核心設定，用慵懶、自在、略帶厭世的幽默感，傳達現代人渴望鬆一口氣的生活哲學。

這次南下展出，也象徵把這份獨特的「重重精神」帶給更多南部粉絲。

廣告 廣告

樂購廣場表示，希望藉由輕鬆有趣的視覺裝置與市集體驗，提供民眾更多日常療癒時刻，邀請大家期間內把握機會前來拍照、打卡與蒐集限定周邊。

活動期間，民眾只要與4米高橘貓重重合影、上傳打卡照，並完成指定簡單任務，就有機會獲得限定的「橘貓重重貼紙」，數量有限送完為止。

活動期間，樂購廣場也同步推出多款限定「橘貓重重」來店禮等粉絲們來蒐集。